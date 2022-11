In Wertheim: Johns Manville/Schuller kann sich auf treue Mitarbeiter verlassen

Wertheim. Nachdem 2020 und 2021 die Feiern mit den Ehrungen für 25 Jahre Treue zum Unternehmen Johns Manville/Schuller coronabedingt verschoben wurden, freute man sich nun umso mehr, wieder treue Mitarbeitende würdigen zu können. Im Bernhardsaal des Klosters Bronnbach wurden 25 Personen, die seit mindestens 25 Jahren in der Firma arbeiten, offiziell in den „Vierteljahrhundert Club“ des Unternehmens aufgenommen, und neun Beschäftigte, die dem Betrieb seit 40 oder mehr Jahren angehören, ausgezeichnet.

Nach den Grußworten von Inge Schippers als Vertreterin der Geschäftsführung, Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torres und dem Betriebsratsvorsitzenden Andreas Weis erfolgten im Verlauf der Veranstaltung die Ehrungen durch Werkleiter Alexander Ückert und Personalleiterin Gabriele Scheuermann.

Weis und Werkleiter Alexander Ückert verbanden die Auszeichnungen mit einem Rückblick auf das Weltgeschehen und das Unternehmen in der Zeit, als die Jubilare ihren ersten Arbeitstag bei der Firma hatten. Themen aus den 1980ern würden aus heutiger Sicht vertrauter klingen als man es sich wünsche, stellte der Werkleiter beispielsweise mit Blick auf Krieg, den Einmarsch Russlands sowie die durch hohe Energiepreise verursachte Wirtschaftskrise, aber auch auf Friedens- und Umweltdemos fest. Weiter erinnerte er an das große Fest zum 100-jährigen Bestehen von Schuller 1996. Auch der Betriebsratsvorsitzende betonte, dass der Rückblick einiges beinhalte, was auch heute seine Gültigkeit habe. Ein besonderer Höhepunkt in der Firmengeschichte von Schuller sei 1995 ist die Umstellung der Vliesproduktion auf ein vollkontinuierlichen Schichtbetrieb gewesen mit einem Schichtplan nach den modernsten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen, die auch heute noch ihre Gültigkeit haben.

Der Oberbürgermeister wies auf die guten Beziehungen hin die zwischen der Stadt und dem Unternehmen schon seit vielen Jahren bestehen. Schließlich habe Johns Manville/Schuller zum Aufbau des Glas-Produktionsstandorts Wertheim wesentlich beigetragen und auch dazu, dass die Kommune zur Stadt der Weltmarktführer wurde. Dazu, dass sie das hoffentlich auch bleibe, werde sicherlich die Erweiterung der AirMedia-Anlage beitragen.

Gabriele Scheuermann ließ die individuellen Werdegänge der Jubilare mit sehr persönlichen Worten Revue passieren. Wie es im Bericht des Unternehmens weiter heißt, übergaben Gabriele Scheuermann, Werkleiter Alexander Ückert, Geschäftsführerin Inge Schippers und der Oberbürgermeister die Urkunden und Präsente an die zu Ehrenden. Folgende Personen wurden ausgezeichnet:

Für 40, 41 und 42 Jahre Betriebszugehörigkeit: Michael Back, Reinhold Oberdorf, Jürgen Weimann, Gerold Wanschura, Klaus Winzenhöller, Jürgen Umminger Elvira Rempt, Richard Kern und Joachim Fleischer.

Für 25, 26 und 27 Jahre: Antonio Cortes-Flores, Waldemar Klein, Thomas Trundt, Susan Pacheco, Michaela Klaus, Ralf Schwarz, Andreas Trippel, Arthur Jamerson, Jakob Gering, Jadwiga Swiderska, Viola Berner-Sitarz, Rene Gerke, Mario Tratz, Thomas Roth, Thomas Schlachter, Sebastian Walter, Martin Dümig, Roberto Chavarri, Semih Durak, Ismail Kalkan, Andreas Schnell, Martina Bischof, Salvador Cortes-Flores, Michael Herle, Christian Siebenlist.