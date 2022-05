„In Wertheim ist die Ameise los“

Ich bewundere die Weitsicht unserer Wertheimer Verwaltung und die unserer folgsamen Gemeinderäte. Natürlich muss ich heute davon ausgehen, dass sich morgen (September) das Coronavirus in Wertheim lustvoll ausbreiten würde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wir wissen ja alle, dass der Virus sich nur bei einigen tausend Besucher so richtig wohl fühlt. Bei etwa sieben Millionen Besuchern des Münchner Oktoberfests würde sich das Virus vor lauter Menschenmengen verängstigt verkrümeln und wieder gen Baden-Württemberg verziehen.

Logisch also, dass das Oktoberfest in München stattfindet und die Michaelismesse in Wertheim abgesagt wurde. Im Herbst ist in München der Bär los. In Wertheim ist dann die Ameise los. Aber Ameisen sind ja immerhin sehr nützliche Tiere. Freuen wir uns über die Ameise und fahren voller Freude nach München.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2