In Wertheim Einkaufsvergnügen der „besonderen Art“ genossen

Menschen aus nah und fern strömten am Montag in die Wertheimer Altstadt, um bei leckeren Weinen und bester Stimmung einzukaufen. Die Aktion „Shoppen und Schöppeln“ war für Gäste, Einzelhandel und Gastronomie ein Erfolg.

Wertheim. Während auf der gegenüberliegenden Mainseite wie in Kreuzwertheim aufgrund des Feiertags Mariä Himmelfahrt alles geschlossen war, konnten in Wertheim in über 20 Geschäften sowie an zwei Ständen auf dem Marktplatz regionale Weine und Sekt verkostet werden, viele Sorten davon aus Anbauflächen der Großen Kreisstadt. Es gab aber natürlich auch Alkoholfreies. An wechselnden Plätzen in der Stadt sorgten Musiker für die Unterhaltung der Gäste. Zu hören waren „Simply Acoustic“, das „Prost & Seyerd Duo“ mit Eduard Prost und Rehan Syed sowie der bekannte polnische Musiker „MW the Busker“ (Maciej Wisniewski).

Die Organisatoren des Programms hatten auch an den Nachwuchs gedacht. Im Zollhof entführte das Puppentheater „Lari Fari“ aus Dorfprozelten mit seinen Marionetten gefühlvoll in eine tierische Welt. Bei „Hut ab für Emil“ ging es um eine namenlose Vogelscheuche, die Tieren in Not hilft und als Dank einen Namen bekommt. Die Puppenspielerinnen Ingeborg Blos und Bettina Keller zogen die Mädchen und Jungen mit den schönen Figuren auf einer Tischbühne in ihren Bann.

Clownin „Molli Ballon“ ließ mit Ballontieren viele Kinderaugen strahlen. Wie sie im Gespräch mit den FN verriet, standen Katzen, Hunde, Langhalsdinosaurier und Sprungmaus bei den Kleinen hoch im Kurs. Die Figuren durfte der Nachwuchs malerisch verzieren.

Kunstfreunde kamen beim „Shoppen und Schöppeln“ ebenfalls auf ihre Kosten. So waren zwischen Marktplatz und Engelsbrunnen Gemälde und Gedichte zu Natur und Alltag zu sehen. Am Malerwinkel (Neuplatz) konnte man Künstlerin Teresa Paulo vom Atelier „Corage“ und ihren Schülerinnen beim Malen zusehen. Dabei war von Porträt über Tieren und Landschaften bis zum Stillleben alles abgedeckt. Zu den jungen Künstlerinnen gehörte auch die elfjährige Sophia Hartmann aus Dörlesberg. Sie malt schon, seit sie eineinhalb Jahre alt war. Es sei ungewohnt, wenn einem Leute beim Malen zuschauen. Aber es mache Spaß, sagte sie. Sophia hat längst ihre Mutter vom Malen begeistert. Oxana Hartmann malte am Montag eine Buddha-Figur. „Diese beruhigt“, erklärte sie.

Das Glasmuseum bot „jungen Wein aus alten Gläsern“. Brigitte Dosch berichtete in einem Vortrag über alte Trinkgläser und Trinksitten. Den Wein genossen die Gäste in Repliken historischer Gläser.

Zufriedene Gesichter

Organisiert hatte „Shoppen und Schöppeln das Burg- und Innenstadtmanagement der Stadt Wertheim unter Federführung von Kathleen Nitschel. „Wir kümmerten uns um das Rahmenprogramm und die Geschäfte bringen ihre individuellen Ideen ein“, erklärte Innenstadtmanager Christian Schlager beim Rundgang durch die Stadt. Die Aktion diene auch dazu, dass die Leute die Läden kennenlernen und später zum Einkaufen wiederkommen.

Zufrieden mit dem Einkaufsevent zeigten sich auch die Ladeninhaber. Man habe mehr Kunden und Umsatz als an „normalen“ Montagen gehabt und auch Umsatz gemacht, berichtete beispielsweise Miriam Swiegot, Inhaberin des Kindermodengeschäfts „Fuchsnest“. Einige Kunden seien sogar mit einem eigenen Weinglas gekommen. Dies sei eine nachhaltige Idee. Lob hatte sie für das Angebot des Puppentheaters.: Die Leute sind sehr dankbar, dass man das anbot“, berichtete sie von Reaktionen der Kunden. Es wäre schön, wenn es im kommenden Jahr zwei Aufführungen geben würde, gab sie Schlager mit auf den Weg.

Zufrieden zeigte sich auch Dusanka Mayer, Inhaberin des Modehaus „Respect“. Die Aktion „Shoppen und Schöppeln“ sei sehr gut angenommen worden. Viele Gäste seien dazu gezielt nach Wertheim gekommen. Mayer: „Es sind viele nette Kunden.“ Es werde getrunken und gekauft. Die Leute seien kauflustig. „Es ist ein erfolgreicher Tag für uns“, freute sie sich.

„Es ist eine super Veranstaltung“, waren auch drei Damen aus Hannover, Mainz und Frankfurt am Main, die auf einer mehrtägigen Radtour sind, voll des Lobes. Man werde auf jeden Fall auch etwas kaufen, versicherten sie: „In unseren Fahrradtaschen ist noch Platz.“

Auch Christian Schlager zeigte sich sehr zufrieden. „,Shoppen und Schöppeln’ war wieder hervorragend“, stellte er am frühen Abend fest.