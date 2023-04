In Waldenhausen: Keine Bestattungen ohne Angehörige

Waldenhausen. In der Ortschaftsratssitzung Waldenhausen am Mittwoch gab es auch allerlei Information sowie Bürgerfragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Thema war die Sanierung der Friedhofsmauer. Ortsvorsteher Gerrit Lang verwies darauf, dass nach dem Einsturz der Mauer bei der Wertheimer Stiftskirche vor vier Jahren auch Mauern ab einer bestimmten Größe in den Ortsteilen kontrolliert worden. Der kirchliche Teil der Waldenhäuser Friedhofsmauer wurde damals vom Prüfunternehmen als stark einsturzgefährdet bezeichnet. Daraufhin wurde sie mit Holzstützen abgestürzt. Dieses werde nun von der immer nicht sanierten Mauer wieder entfernt.

Basis für die neue Entscheidung sei ein Gutachten der gleichen Gutachter, die damals die Abstützung empfahlen. Mit der Entfernung werde der Friedhof optisch aufgewertet, so Lang. Was die Sanierung angehe, gebe es noch immer keine Einigung zwischen Stadt und Kirche, der die Mauer gehört. Die Verkehrssicherungspflicht liege aber bei der Stadt, da diese die Anbringung von Grabsteinen an der Mauer erlaubt hatte. Die Sanierung müsse unter Denkmalschutzauflagen erfolgen, was ein großer Kostentreiber sei. Die Kommune wolle aber nicht alle Kosten übernehmen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ortschaftsrat tagte Alle sollen über Waldenhausens Wünsche Bescheid wissen Mehr erfahren Ortschaftsrat tagte Licht soll in Grünenwört wieder ab 3.30 Uhr leuchten Mehr erfahren Ortschaftsratssitzung Sachsenhausen ist weiter sparsam Mehr erfahren

Wie Lang weiter berichtete, hat der Ortschaftsrat seine Entscheidung zur Errichtung eines teilanonymen Urnengrabfelds auf dem örtlichen Friedhof zurückgenommen. Ursprünglich sollte ein Grabfeld entstehen, bei dem die Namen der dort Bestatteten auf einer Tafel an der Mauer daneben aufgeführt werden, ohne dass die genaue Grabstelle bekannt ist. Bei ihrem Beschluss sei aber den Räten und anwesenden Bürgern nicht bewusst gewesen, dass bei einer anonymen Bestattung auch keine Angehörigen dabei sein dürften. Deshalb habe man entschieden, auf die anonyme Lösung zu verzichten. Stattdessen werde ein normales Rasenurnengrabfeld angelegt. Auch dort sei man nicht verpflichtet, eine Namensplatte anzubringen.

Der Ortsvorsteher dankte denjenigen, die in einer Überraschungsaktion den Dorfplatz österlich dekoriert haben. Weiter nannte er verschiedene Termine: Am Freitag, 28. April, wird um 17 Uhr am Dorfplatz der Maibaum aufgestellt. Danach wird im Feuerwehrhaus gefeiert. Am 23. Mai gibt es im Feuerwehrhaus ein Vortrag zum Thema „Enkeltrick“. Mit Blick auf das Auslaufen der Energieeinsparverordnung des Landes hieß es, dass in Waldenhausen die Straßenlampen wieder die ganze Nacht leuchten sollen. Geprüft wird auf einen Bürgervorschlag hin, ob der Grillplatz mit Strom versorgt werden kann. bdg