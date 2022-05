In Vereinen und Kommunalpolitik stets aktiv

Sachsenhausen. Seine Leidenschaft ist die Jagd, sein Engagement widmete er der Kommunalpolitik. Insgesamt 25 Jahre war Gerold Kempf aus Sachsenhausen kommunalpolitisch aktiv, als Ortschaftsrat und Ortsvorsteher von Sachsenhausen und Mitglied der CDU-Fraktion des Wertheimer Gemeinderats. Am heutigen Montag feiert er seinen 70. Geburtstag.

Kempf wurde am 16. Mai 1952 in Wertheim geboren. Er wuchs im Haus der Gaststätte „Zorbas Waldhaus“ auf, die seine Eltern betrieben. Ursprünglich stammten sie aus Sachsenhausen. Die erste bis dritte Klasse absolvierte Kempf in der Volksschule im heutigen Stiftshof neben der Stiftskirche. Der Unterricht der vierten bis sechsten Klasse habe im heutigen Kulturhaus stattgefunden, berichtet er im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Klasse sieben und acht waren dann im ehemaligen Gymnasium, heute Edward-Uihlein-Schule. „Teilweise wurden wir auch in den Baracken im Hof unterrichtet.“ Nach der anschließenden höheren Handelsschule begann er 1969 eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damaligen Bezirkssparkasse Wertheim. Der Bank blieb er bis zur Altersteilzeit 2011 treu. 1972 bis 1974 leistete Kempf seinen Wehrdienst in Lauda.

In seiner Zeit beim Geldinstitut war er unter anderem für mehrere Filialen zuständig. „Wessental, Rauenberg, Boxtal, Reicholzheim, Sachsenhausen, Grünenwört, Ebenheid“, zählte er seine Einsatzorte auf. Am Beruf habe er den Kontakt mit den vielen Menschen geschätzt.

Seine Ehefrau Silvia war eine Kollegin in der Bank. 1976 heiratete das Paar. Zwischen 1980 und 1987 kamen zwei Söhne und zwei Töchter auf die Welt. Heute gehören noch vier Enkel, je zwei Mädchen und zwei Jungen zwischen acht und zwölf Jahren zur Familie. Sie alle wohnen in Orten der Kreisstadt Wertheim, freute er sich über die Nähe.

1978 zog das Ehepaar nach Sachsenhausen, wo Gerold Kempf 1984 in den Ortschaftsrat gewählt wurde. Von 1989 bis 2004 war er dann Ortsvorsteher des Dorfs. In den 20 Jahren habe es viele bedeutende Projekte gegeben. So zählt er beispielhaft auf: „Flurbereinigung im Bereich Kleingartenanlage, Erschließung Neubaugebiete, Aufnahme ins Dorfentwicklungsprogramm, Renovierung Turnhalle und Rathaus, Grabfelderweiterungen, neue Sportanlage, Kindergartenerweiterung, Erneuerung Ortsdurchfahrt, Schaffung eines Biotops.“

In 15 Jahren als Ortsvorsteher habe er 167 Sitzungen geleitet, wovon 95 öffentlich waren. Besonders in Erinnerung blieb ihm die 825-Jahr-Feier des Dorfs im Jahr 2003. Damals habe Sachsenhausen die Bronzemedaille beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ erhalten. „Das war einer der schönsten Sachen überhaupt.“

Gerne schaute er beim Theater im Dorf zu. Einmal habe er auch als Überraschung kurz mitgewirkt. Bereits zu seiner Amtszeit sei eine mögliche Flurbereinigung für den Sachsenhäuser Wald Thema gewesen. Diese sei damals allerdings auf massive Ablehnung der Eigentümer gestoßen.

1989 hatte er erstmals für den Wertheimer Gemeinderat kandidiert. Die Stimmenzahl hatte aber nicht gereicht, um ins Gremium einzuziehen. Im Mai 1990 zog er als Nachrücker für Egon Seyfried dann doch noch ins Gremium ein. 1994 wurde er wiedergewählt. 1999 reichte er bei der Wahl erneut nicht für einen Sitz, doch wieder konnte er später nachrücken. Das war im Dezember 2002 für Susanne Schmidt.

2004 wurde er nochmals direkt ins Gremium gewählt. 2009 trat er nicht mehr an. „Nach 25 Jahren Kommunalpolitik reichte es“, blickt er auf die Gründe seiner Entscheidung zurück. Zu den großen Themen seiner Gemeinderatszeit hätten die Diskussion um den Moscheebau, der Bau der Rathausbrücke („Beamtensteg“) und der Kauf der Wertheimer Burg gehört. „Das Dorf profitierte von meiner Mitgliedschaft im Gemeinderat“, stellte er weiter fest. Kempf war auch Mitglied des Finanzausschusses.

Auch in den Vereinen war der Jubilar vielfältig aktiv. Er ist Mitglied aller Sachsenhäuser Vereine. Noch heute ist er aktiver Sänger im Gesangverein. Über zehn Jahr war er zudem dessen stellvertretender Vorsitzender. Früher sang er zusätzlich beim Gesangverein Bestenheid mit. Dieser habe damals im „Waldhaus“ geprobt. Er war zeitweise auch Vize-Chorleiter und dirigierte in Vertretung ab und an den Bestenheider Chor. Auch ging Kempf zudem gerne Kegeln.

„Seit ich 1975 meinen Jagdschein gemacht habe, ist die Jagd meine große Leidenschaft“, sagt er. Er jage im Jagdbogen Dörlesberg. Im Keller hat er sich eine Metzgerstube zum Verarbeiten des Wildfleisches eingerichtet. Das Interesse für die Jagd habe sein Vater bei ihm geweckt. „Er hat mich schon als Kind ab und zu mitgenommen.“ Regelmäßig kümmert sich der Jubilar um seine Enkel. In Urlauben fahre er gerne Ski, ergänzt er.

Gefeiert wird mit Freunden und Familie erst zu Hause, dann in Nassig. Der Gesangverein Sachsenhausen wird ein Ständchen singen, freut er sich. Den zahlreichen Glückwünschen schließen sich die Fränkischen Nachrichten an.