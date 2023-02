In Mondfeld mit zwei Streifenwagen kollidiert

Wertheim. Einer Kontrolle durch die Polizei versuchte sich am Sonntagabend ein Volvo-Fahrer auf der B 469 zu entziehen, so die Polizei in einer Pressemitteilung . Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit sei er von Obernburg in Richtung Marktheidenfeld geflüchtet und habe zwei Streifenwagen der Polizei gerammt. Kurz nachdem er bei Triefenstein sein Fahrzeug in einem Wald verlassen hatte und zu Fuß flüchtete, konnte er vorläufig festgenommen werden.

Der 27-Jährige befuhr gegen 18:20 Uhr mit einem Volvo die B 469 von der A 3 kommend in Richtung Obernburg. Beamte der Polizei Obernburg wollten das Fahrzeug an der Ausfahrt Obernburg Süd schließlich einer Kontrolle unterziehen, da die Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben waren. Der 27-Jährige setzte trotz des eingeschalteten Anhalte-Signal-Gebers sowie Blaulicht seine Fahrt weiter fort und beschleunigte auf über 140 km/h. Bei Großheubach wechselte er auf die Staatsstraße in Richtung Freudenberg und versuchte weiterhin mit hoher Geschwindigkeit und gefährlichen Überholmanövern den mit Abstand folgenden Einsatzfahrzeugen der Polizei zu entkommen. Im Wertheimer Ortsteil Mondfeld kam es schließlich kurz hintereinander zu Kollisionen mit zwei Streifenwagen der Polizei. Dabei wurden ein Streifenwagen der Polizei Wertheim sowie ein Streifenwagen der Polizei Obernburg so stark beschädigt, dass sie die weitere Verfolgung abbrechen mussten.

Bei Rettersheim, einem Ortsteil von Triefenstein, stellte der 27-Jährige sein Auto in einem Waldstück ab und flüchtete zu Fuß. Kurze Zeit späte konnte er von einem Diensthundeführer der unterfränkischen Polizei vorläufig festgenommen werden. Da der Tatverdächtige laut Polizei augenscheinlich massiv unter Drogeneinfluss stand und sich sein Gesundheitszustand zunehmend verschlechterte, brachte ihn ein Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Dort führte nach richterlicher Anordnung ein Arzt eine Blutentnahme durch. Der Gesundheitszustand des 27-Jährigen verschlechterte sich im Krankenhaus weiter, sodass er stationär aufgenommen werden musste.