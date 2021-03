Marktheidenfeld. Marktheidenfeld gedenkt am Mittwoch, 24. März, mit Glockenläuten der Opfer der Corona-Pandemie. Mit der Aktion beteiligt sich Marktheidenfeld an der Initiative des Landkreises. In Karlstadt wird zeitgleich – coronabedingt im kleinen Kreis – eine zentrale Gedenkfeier mit Landrätin Sabine Sitter stattfinden. Der Hospizverein Main-Spessart übernimmt den spirituellen Rahmen und stellt für die Opfer der Pandemie Kerzen auf.

AdUnit urban-intext1

Um 19 Uhr werden am 24. März in Marktheidenfeld die Glocken der drei innerstädtischen Kirchen - St. Laurentius-Kirche, St. Josefskirche und Friedenskirche - ertönen, um damit der betroffenen Menschen zu gedenken.

Zudem wird es im Rathaus von Marktheidenfeld im Rahmen der Stadtratssitzung am Donnerstag, 25. März, eine Gedenkminute für die Verstorbenen, Hinterbliebenen und Betroffenen der Corona-Pandemie geben. pm