In Kreuzung zusammengestoßen

Bestenheid. Das Polizeirevier Wertheim sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall am Dienstag bei Bestenheid geben können. Der 40-jährige Fahrer eines Renault Capture war gegen 13.30 Uhr auf der Bestenheider Landstraße in Richtung Grünenwört unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung mit der Schwarzwaldstraße fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Renault Trafic in entgegengesetzte Richtung. Dort wollte dieser nach links in die Schwarzwaldstraße abbiegen. Beide Fahrzeuge passierten gleichzeitig die Kreuzung. Es kam zur Kollision. Die zwei Männer gaben an, dass der jeweils andere bei „Rot“ gefahren sei. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1