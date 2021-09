Wertheim. Eine Kneipe in Wertheim guckten sich Einbrecher am frühen Sonntagmorgen als Ziel ihrer Diebestour aus. Der oder die Unbekannten drangen zwischen 2 Uhr und 5 Uhr in die Gaststätte in der Rechten Tauberstraße ein. Wie die Polizei weiter mitteilt, machten sich im Inneren sich die Einbrecher an Spielautomaten zu schaffen und entwendeten daraus Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Auch ein Geldbeutel und zwei Flaschen Whiskey wurden von den Tätern gestohlen. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1