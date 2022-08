Bronnbach. Die beiden feierlichen Gottesdienste zum Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel am Montag waren besondere Höhepunkte im Bronnbacher Kirchenjahr. Die Messen zum Patrozinium der Klosterkirche mit den Patres der Missionare von der Heiligen Familie waren gut besucht. In beiden Gottesdiensten gab es eine Kräuterweihe, abends schloss sich eine Prozession um das Kloster an.

