Wertheim. Der SPD-Ortsverein Wertheim bot am Freitagabend im Haus der Begegnung in Wertheim-Wartberg eine Veranstaltung mit dem Motto „Zeitenwende in der Welt, Solidarität mit der Ukraine“ an. Redner war Kevin Leiser, SPD-Bundestagsabgeordneter für die Region Hohenlohe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Thomas Kraft, Vorsitzender Ortsvereins, sagte bei der Begrüßung einer zweistelligen Zahl an Zuhörern, es sei ein ernster Anlass ins Gespräch zu gehen. Alle Anwesenden erhoben sich zu einer Schweigeminute für die Opfer in der Ukraine. Kraft betonte, der 24. Februar habe die Welt verändert. Viele Menschen seien erschüttert, natürlich auch solche mit nahen Verbindungen zur Ukraine. Die wichtigste Frage sei, wie es zu einem Frieden kommen könne.

Kevin Leiser sagte zu Beginn seiner Ausführungen, der Krieg sei „Putins Krieg“. Man sei in einer neuen Welt aufgewacht, in der sich die Ereignisse überschlagen. Putin stelle Forderungen, die nicht angenommen werden könnten. Der Kreml-Herrscher werde als Kriegsverbrecher in die Geschichte eingehen, seine Entourage müsse ihn stoppen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Leiser meinte, Bundeskanzler Olaf Scholz habe in seiner Regierungserklärung skizziert, was zu tun sei. Die Sanktionen sollten die Oligarchen um Putin herum treffen. Deutschland müsse sich unabhängig machen von Energieimporten. Es sei wichtig, die Bundeswehr gut auszustatten, damit die Bündnisverpflichtungen erfüllt werden könn-en.

Der Bundestagsabgeordnete schätzt die Solidarität mit den Ukrainern als beeindruckend ein, auch in Nachbarländern wie Polen. Er habe Hochachtung vor dem ukrainischen Volk und auch vor den Menschen in Russland, die demonstrierten und dabei ihr Leben, ihre Freiheit riskieren. Hierfür erntete Leiser Applaus aus dem Publikum.

Thomas Kraft moderierte die anschließende Diskussion, welche viele tiefer gehende Gedanken zutage brachte. Zur Frage, warum Europa, auch Deutschland, nicht dafür gesorgt habe, dass das Minsker Abkommen eingehalten werde, meinte Leiser, man habe versucht, das Abkommen mit Gesprächen und Diplomatie zu realisieren: „Wir hätten es nicht mit Zwangsmaßnahmen durchsetzen können“. Kraft ergänzte, Deutschland wie Frankreich hätten alle diplomatischen Möglichkeiten ergriffen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der Bundestagsabgeordnete legte dar, nicht die Völker seien Aggressor, sondern Putin. Dieser verbreite sein Narrativ, dazu gebe es eine Desinformationskampagne. Zu dem Gedanken aus dem Publikum, die Wahrheit sei nicht zu hören, brach Leiser eine Lanze für öffentlich-rechtliche Medien wie ARD und ZDF.

Eine andere Stimme aus der Zuhörerschaft meinte, er fühle sich wie in einem falschen Film. Europa habe nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim acht Jahre weggeschaut und sich in der Abhängigkeit belassen von Energie aus Russland zu günstigen Preisen, dabei ein moralisches Defizit in Kauf genommen. Leiser sagte zum Stichwort „weggeschaut“, man sei im Westen mit Flüchtlingskrise, Klima, Corona zum Teil mit sich selbst beschäftigt gewesen.

Ein weiterer Gedanke sprach das Verhalten des Westens nach dem Fall der Mauer an, als die Nato sich nach Osten ausgedehnt habe und Putin sich bedroht gefühlt habe. Leiser meinte dazu, es sei weder völkerrechtswidrig noch ein Vertrauensbruch gewesen, die Nato zu erweitern. Eine Teilnehmerin warf ein, in Russland werde Putin nicht als Diktator wahrgenommen, was eine Ergänzung eines weiteren Teilnehmers nach sich zog, Putin habe mental aufgebaut, nicht wirtschaftlich.

Verschiedene weitere Beiträge aus dem Publikum lenkten den Blick in soziale Medien („Dort wird aufgehetzt“) und darauf, dass bei den Menschen die Angst wachse. Man hörte von der Angst vor Putin und auch vor Ort, Angst gar um das eigene Kind. Ein Teilnehmer sprach die Unterscheidung von Putin und „Russen“ im Alltäglichen an und die Erkenntnis, „wir müssen in der Kommunikation eine ehrliche Sprache finden“.

Kraft sagte, eine freie Meinungsäußerung wie in Deutschland sei in Russland nicht möglich. Dies entspreche nicht dem hiesigen Verständnis der Demokratie.

Ein Teilnehmer der Diskussion nahm eigener Aussage nach mit, bei dem komplexen Thema sensibel sein, mit Fingerspitzengefühl handeln zu wollen. Diese Veranstaltung könne lediglich ein Auftakt sein. Kraft äußerte, man wolle ins Gespräch kommen, wie die Gesellschaft in Deutschland friedlich mit der neuen Situation umgehe. Er sah in der Diskussion Ängste und Wahrnehmungen geschildert, die Unterscheidung zwischen Putin und seinen Helfern einerseits und demokratischen Kräften andererseits. Er bezweifle, ob mit Putin eine friedliche Zukunft möglich sei.

Die aktuelle Situation, so Kraft, dürfe nicht dazu führen, dass es in Deutschland Gräben in der Gesellschaft gebe. Er habe wahrgenommen, dass solche Befürchtungen vorhanden seien. Der Moderator schloss mit den Worten: „Wir sind alle interessiert daran, hier friedlich miteinander umzugehen“.