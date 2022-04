In eigene Tasche gewirtschaftet

Wertheim. Wegen Unterschlagung verurteilte das Amtsgericht Wertheim den ehemaligen Mitarbeiter einer Tankstelle mit Bistro in der Main-Tauber-Stadt zur Strafe von 50 Mal 20 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Überzeugung von Staatsanwaltschaft und Richterin hatte der 58-Jährige Waren aus dem Kleinsortiment (Zigaretten, Getränkedosen und ähnliches) an Kunden herausgegeben und kassiert, das eingenommene Geld aber weder in der Kasse verbucht noch hineingelegt.

Im Vorwurf ging es um den Sachverhalt am 21. März 2021, Schaden: 124 Euro. Bezüglich weiterer in Frage kommender Tage hatte die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt. Eine Verurteilung – auch in diesen Fällen – hätte sich nicht erheblich auf das Strafmaß ausgewirkt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Tankstellen-Inhaberin waren bei der Kassenüberprüfung außergewöhnlich viele Nullbuchungen durch den Angeklagten aufgefallen: Artikel wurden für die Kasse gescannt, danach der Kauf storniert.

Die Inhaberin beauftragte einen ihrer vertrauenswürdigen Mitarbeiter, Buchungen und Kameraaufzeichnungen zu vergleichen, und verständigte nach Bestätigung ihres Verdachts die Polizei.

Der Beschuldigte aus Triefenstein ist zur Zeit arbeitslos und wohnt bei den Eltern. 2019 verurteilte ihn das Amtsgericht Prag-West wegen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren mit Bewährung. Schon vor der späteren Anstellung in der Tankstelle hatte er erhebliche Schulden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Über die Höhe wollte er jetzt nur so viel sagen: „Die Vergleiche laufen“. Die Nullbuchungen habe er getätigt, um Kopfrechnen zu üben. Stunden später habe er die ermittelte Summe in der Kasse eingegeben.

Der Verteidiger sprach von Mängeln bei der Buchführung der Tankstelle und beantragte Freispruch. Die Beweise reichten nicht aus. Die Richterin erwiderte in der Urteilsbegründung, das sei kein Freibrief für Unterschlagung. goe