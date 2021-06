In diesem Jahr war gutes Textverständnis gefragt

Bestenheid. Genau wie an allen anderen nicht-gymnasialen Sekundarschulen in Baden-Württemberg haben am Dienstag auch an der Comenius-Realschule die schriftlichen Abschlussprüfungen zum Haupt- und Realschulabschluss begonnen.

AdUnit urban-intext1

28 Schüler aus dem G-Niveau schreiben die Hauptschulabschlussprüfung, 149 Zehntklässler aus dem M-Niveau und ein Schulfremder die für den mittleren Bildungsabschluss.

Traditioneller Start

Traditionell startete die Prüfung mit dem Fach Deutsch. Erstmalig war hier nicht nur ein Aufsatz gefragt, sondern die Schüler mussten auch Textverständnis sowie grammatikalische Kenntnisse nachweisen und sich mit der Lektüre „Der Sonne nach“ von Gabriele Clima auseinandersetzen.

Das Thema für den Sachtext und die Erörterung war im G-Niveau das Tätowieren.

AdUnit urban-intext2

Im M-Niveau ging es im Sachtext um die These, ob elektrische Geräte extra so entwickelt werden, dass sie am Ende der Gewährleistung kaputtgehen. Der zu erörternde Text stellte die Frage auf, was für und gegen ein Böllerverbot an Silvester spricht.

Für dieses Wahlthema entschieden sich knapp die Hälfte der Prüflinge.

AdUnit urban-intext3

In der diesjährigen Prüfungslektüre ging es um die Freundschaft zwischen einem von seinem Vater verlassenen, verhaltensauffälligen und einem schwer geistig und körperlich behinderten Jungen, die gemeinsam einen Roadtrip unternehmen, um den verschollenen Vater zu suchen. Die Schüler mussten hier Fragen zum Inhalt beantworten und aus Sicht der Buchfiguren Texte verfassen.

AdUnit urban-intext4

Während die Bearbeitung des Sachtextes und der Lektüre Pflichtteile waren, konnten die Schüler im zweiten Teil der Prüfung wählen, ob sie einen Aufsatz zu einem Erörterungsthema, einem Gedicht oder einem Prosatext verfassen.

Um die Lebenslust in der Natur geht es im Gedicht „Sozusagen grundlos vergnügt“ von Mascha Kaleko, mit dem sich die G-Niveau-Schüler auseinandersetzten. Die Erde mit „Gagarin“ vom Weltall aus beobachten, das sollten die M-Niveau-Schüler anhand des gleichnamigen Gedichts von Günter Kunert. Das Gedicht wählten 35 Schüler.

Der Prosatext „Glück“ von Marion Miller thematisiert anhand eines Lottogewinns, ob Geld wirklich das ist, was im Leben glücklich macht. 49 Schüler setzten sich in der Realschulprüfung damit auseinander. Torsten Löschmanns Kurzgeschichte „Im Abseits“ beschreibt die Angst von Eltern, wenn ihre jugendlichen Söhne und Töchter nicht zur angegebenen Uhrzeit zu Hause sind. Auch wenn die Tochter wie in diesem Fall schon längst in ihrem Bett liegt. Dieser Text sprach etwa ein Drittel der G-Niveau-Schüler an.

Mathematik als Nächstes

Die Prüfung wird am Donnerstag mit Mathematik und am kommenden Dienstag mit Englisch fortgesetzt. Neu ist, dass die Schüler, die den Realschulabschluss anstreben, am kommenden Freitag erstmals eine Prüfung in ihrem Wahlfach (Technik, Alltagskultur, Ernährung und Soziales oder Französisch) ablegen müssen. Zur Prüfung in diesen Fächern gehört auch eine praktische Prüfung oder. eine Kommunikationsprüfung.

Von Pandemie geprägt

Natürlich ist die Prüfung, genau wie das ganze Schuljahr, durch die Pandemie geprägt.

Während der gesamten Prüfungszeit von dreieinhalb und viereinhalb Stunden mussten die Schüler Masken tragen, die Klassen wurden wegen des Mindestabstands jeweils auf zwei Klassenräume aufgeteilt.

Um den Schülern deshalb und wegen des Wechsels zwischen Präsenz- und Online-Unterricht entgegenzukommen, wurde die Prüfungszeit um eine halbe Stunde verlängert und den Fachlehrern zwei kreative Schreibaufgaben zur Wahl gestellt.

Schulleiterin Katrin Amrhein zeigte sich in ihrer Ansprache an die Schüler optimistisch, dass alle trotz der besonderen Bedingungen gut vorbereitet seien und die Prüfung meistern würden.