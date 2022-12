In Dertingen: Blasmusik und Chorgesang gingen mitten ins Herz

Dertingen. Mit einem Konzert zur Weihnachtszeit wurde in der Wehrkirche Dertingen musikalische Feinkost geboten. Die Musikapelle, das Jugendblasorchester und der Gesangverein „Vocalis“ hatten eingeladen und machten in knapp eineinhalb Stunden ihrem Publikum nicht nur eine große Freude, sondern zeigten auch ihre Klasse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Blasmusik, Gesang, eine einzigartige Akustik und das unvergleichlich schöne Ambiente in den alten Mauern mündeten in einem Abend zum Genießen mit fantastischer Musik. Glanzlichter festlicher Blasmusik wurden wohlklingend dargeboten. Michael Geiger, musikalischer Leiter des Weihnachtskonzerts, überzeugte mit souveräner Präzision.

Moderator Joachim Hettinger hatte ein leichtes Spiel, wurden die Perlen der Blasmusik von den Akteuren doch fulminant und sympathisch dargeboten.

Mehr zum Thema Großartige Gemeinschaftsleistung Gelungenes Konzert in der Dertinger Wehrkirche Mehr erfahren Adventskonzert Auf Weihnachtszeit eingestimmt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Konzert in der Basilika Werke großer Meister auf dem Programm Mehr erfahren

Den Anfang machte das Jugendblasorchester der Grundschule Dertingen mit allseits bekannten und beliebten Weihnachtsliedern: „Alle Jahre wieder“, „Morgen kommt der Weihnachtsmann“, „Fröhliche Weihnacht überall“ und „Lasst uns froh und munter sein“. Als Zugabe spielten die Kinder „Kling, Glöckchen, klingelingeling“.

Die Musikkapelle überzeugte anschließend mit einem anspruchsvollen Repertoire. Von Anfang an überzeugte der kraftvolle Orchesterklang, der für einen wohligen Schauer in dem angenehm temperierten Gotteshaus sorgte.

Begeisterung

„Halleluja“ von Georg Friedrich Händel: Das spieltechnisch herausragende Ensemble setzte gleich mit dem ersten Stück, das zu den bekanntesten musikalischen Werken gehört, ein Ausrufezeichen. Weiter ging es mit „Jesus bleibet meine Freude“. Der Moderator lud zum Hinhören ein: „Die Triolen der Klarinetten und Flöten begleiten das tiefe Blech wie das leise Wirbeln eines Wildbachs in den Bergen“.

„Advent und Weihnachtszeit sind ohne Musik nicht vorstellbar“, sagte Pfarrer Bernhard Ziegler. Er bezeichnete die Musik als Hoffnungsträger und fasste mit großer Überzeugung das an diesem Abend bisher Gehörte einfach zusammen: „Ich bin begeistert!“

Weiter ging es mit der Friedenshymne „Dona Nobis Pacem“: Zu Beginn ein scheinbares Echo der Trompeten, das tiefe Blech setzte ein, zusammen mit Klarinetten und Flöten steigerten sie sich zu einem Feuerwerk der Töne. Beim „Amazing Grace“ ließen Orgel und Trompete aufhorchen.

Der Chor „Vocalis“ hatte sich auf der Empore eingefunden und drei Lieder mitgebracht. Unter Leitung von Hanna Stollberger begeisterten die Sängerinnen und Sänger zunächst mit dem Lied „Hoch tut euch auf“. Es folgten „Jubilate Deo“ und „Es ist ein Ros entsprungen“.

Nach der gelungenen Darbietung von „Vocalis“ spielte die Musikkapelle „Es ist ein Ros entsprungen“. Bei dem Lied, das auf kaum einem Weihnachtsfest fehlt, kam der Moderator ins Schwärmen: „Weihnachtsstimmung pur“. Ebenso gut kam dies beim Publikum an. Es gab Zwischenapplaus gleichwohl für Sänger und Musikanten.

Bei „Honigmond“ unterhielten sich die Klarinetten und Flöten mit den tiefen Bässen, erst melancholisch, dann modern mit frischem Takt.

Entzücken löste das „Hallelujah“ von Leonhard Cohen aus. Bei diesem Arrangement von Michael Brown erzählten die Instrumente die Geschichte. Das Orchester zauberte dabei ein Lächeln auf die Gesichter der Zuhörerinnen und Zuhörer.

Die große Zuhörerschar erhob sich am Ende von den Plätzen in den Kirchenbänken und applaudierte lange anhaltend. Alle Akteure hatten es in einer großartigen Gemeinschaftsleistung geschafft, Blasmusik und Chorgesang zu einer Herzensangelegenheit werden zu lassen.

Als Zugabe hatten die Musikanten die „Petersburger Schlittenfahrt“ dabei, eine lebendig erzählte Schlittenfahrt, die auch ein wenig an Zirkusmusik erinnerte. Zum Ende waren alle Besucherinnen und Besucher des Konzerts eingeladen, zusammen mit allen Mitwirkenden zu singen: „Wir sagen euch an den lieben Advent“. Sichtlich erfreut machten sich die Konzertbesucherinnen und -besucher nach einem großartigen Musikerlebnis beschwingt auf den Nachhauseweg.