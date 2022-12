In der Wertheimer Stifskirche: Ein Gottesdienst zum Frohlocken

Wertheim. „Jauchzet, frohlocket“ – der Bach’sche Jubelchor aus dem „Weihnachtsoratorium“ gehört für viele zum Weihnachtsfest. So war es nur folgerichtig, dass das Kirchenschiff der Wertheimer Stiftskirche auch nach der hochkarätigen Musik in den vergangenen Tagen und Wochen am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags wieder voll besetzt war.

Beim „musikalischen Gottesdienst“ mit Teil 1 bis 3 des Bach’schen Weihnachtsoratoriums wirkten mit: Sonja Miranda-Martinez (Sopran), Bianca Schütz (Alt), Stefan Schneider (Tenor) und Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl, Bass-Solist und Dirigent des Jugend- und Kammerchors in Personalunion. Professor Carsten Klomp hatte während der vergangenen Zeit der Einschränkungen die grandiose Idee, den Orchesterpart der „Königin der Instrumente“ anzuvertrauen und setzte das Vorhaben auch selbst in bewundernswerter Weise um. Beim Umblättern und Registrieren assistierte ihm sein Sohn Christoph.

Trompeten, Pauken, Flöten, Oboen, Fagott und Streicher – auf der Rensch-Orgel mit 52 Registern auf drei Manualen simuliert – eröffneten zusammen mit dem Jugend- und Kammerchor der Stiftskirche den festlichen Jubel im heimelig illuminierten Gotteshaus.

Die unmissverständliche Aufforderung „Lasset das Zagen, verbannet die Klage“ wurde von Dekanin Wibke Klomp bei der liturgischen Eröffnung aufgegriffen und bei der späteren Ansprache präzisiert: Das Bach’sche Weihnachtsoratorium gleiche einer Liebesgeschichte Gottes, der den Menschen das große Glück zurufe. Auch wenn es zunächst so scheine, als würde Kaiser Augustus die Geschichte bestimmen, so komme schließlich das Vertrauen zum Tragen, dass Licht immer stärker als die Dunkelheit sei. Die Liebe Gottes konkretisiere sich durch das Kind in der Krippe. Deshalb gelte „Brich an, du schönes Morgenlicht“ und „Ehre sei Gott in der Höhe“.

Die folgende „Sinfonia“ im Zwölf-Achteltakt, von Carsten Klomp bis in feinste Nuancen sorgfältig durchdacht und mit Schwellwerk und vielen Manualwechseln dargestellt, war nur eines von vielen Beispielen für Klomps Bestreben, möglichst nah an der Bach’schen Klangvorstellung zu bleiben.

Johann Sebastian Bach legte wohl Wert auf besondere Instrumente. So hatte er neben Streichern, Trompeten und Pauken auch seltene Instrumente wie Traversflöten, Oboen d’amore und Oboen da caccia vorgesehen. Für den hohen Anspruch, dem Original möglichst nahe zu kommen, setzte Klomp alle technischen Hilfsmittel, wie den Fußschweller des Oberwerks ein, aber auch den gelungenen Kunstgriff, Pedaltöne trotz kräftiger Zungenstimmen durch sanftes Antupfen dezent wirken zu lassen. Gerade bei der Begleitung der Arien war dies keine leichte Aufgabe.

Die Arie „Schließe, mein Herze“ wurde von Bianca Schütz (Alt) in ruhiger Gebetsstimmung gesungen. Für die von Bach vorgesehene Solovioline als instrumentales Pendant hatte Carsten Klomp besonders passende weiche Flöten- und Streicherregister ausgesucht.

Tenorsolist Stefan Schneider als Evangelist ließ die verbindenden Rezitative mit klarer und Zuversicht ausstrahlender Stimme zu einem wahren Genuss werden. Fast ein bisschen schade, dass Bach keine ausführlichen Tenor-Arien im Weihnachtsoratorium geplant hatte. Stefan Schneiders Stimme wird aber sicherlich auch zukünftig immer wieder einmal in der Stiftskirche zu genießen sein.

Sonja Miranda-Martinez (Sopran) ist nicht nur erfahrene Chorsängerin und dem Wertheimer Publikum auch als Trompeterin bekannt, sondern begeistert immer wieder auch als vielseitige Solistin. Eines der besonderen Glanzlichter des Abends war das mit Carsten Wiedemann-Hohl sanft und überzeugend gesungene Duett „Herr, dein Mitleid, den Erbarmen, tröstet uns und macht uns frei“.

Dirigent und Bass-Solist gleichzeitig zu sein, ist eine ganz besondere Aufgabe, der sich Carsten Wiedemann-Hohl stellte und die er offensichtlich mit Freude und gewohnter Souveränität bestens erfüllte, auch wenn die Übergänge von Chor zu Solo und wieder zurück manchmal stufenlos gehen mussten.

„Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen“ ist nach dem Eröffnungs-chor und den wunderschönen Chorälen wohl das bekannteste Chorstück des Weihnachtsoratoriums. Den dritten Teil mit diesem Satz anzufangen und abzuschließen zeugt von der Intention Bachs, die biblischen Überlieferungen mit dem alles umfassenden Weihnachtsjubel zu umgeben. Um Dekanin Wibke Klomp zu zitieren: „Darum lasst uns jauchzen und frohlocken!“

Die Gottesdienst-/Konzertbesucher dankten mit herzlichem, lang anhaltenden Applaus.