In der Kirche randaliert

Bestenheid. Unbekannte randalierten am Sonntag in einer Kirche in Bestenheid und verursachten Sachschaden. Nach Angaben der Polizei waren die Täter zwischen 8 und 18.15 Uhr in der Kirche St. Elisabeth in der Johannes-Kerer-Straße zu Gange.

Sie warfen Kerzenständer und Blumentöpfe um, beschädigten die Abdeckung des Taufbeckens, warfen Prospekte umher und versuchten, eine dieser Broschüren sowie einen Polsterstuhl in Brand zu setzen. Zudem beschädigten sie das Altarkreuz. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.