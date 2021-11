In der Kirche muss das Evangelium gelebt werden

Wertheim/Main-Tauber-Kreis. „Wo kommen wir her? „Wo gehen wir hin?“ das war das Thema beim Bezirksfrauentag, bei dem man noch ein „Wo stehen wir heute?“ ergänzen könnte, ging es dabei doch neben Vergangenheit und Zukunft auch um das, was die Frauen momentan erleben, was sie bewegt. Das persönliche Leben mit seinen Erfahrungen, Vorstellungen und Wünschen für die Zukunft kam dabei ebenso zur Sprache wie die Entwicklung der Badischen Landeskirche seit 1821 und welchen Herausforderungen sie gegenwärtig und künftig gegenübersteht.

Dankgottesdienst als Auftakt

Begonnen hatte der Nachmittag mit einem Gottesdienst in der Stiftskirche, in dem sich das Thema dieses Tages neben dem Inhalt der Dialogpredigt auch in der Liederauswahl, der Kurzliturgie und den Fürbitten widerspiegelte. Wie sich ein Leben gestaltet, hängt in gewissem Maße auch davon ab, ob man in der Stadt oder eher ländlicher Umgebung aufgewachsen ist. Darum ging es auch in dem Gespräch zwischen Dekanin Wibke Klomp und Ingrid Kachel, der Vorsitzenden des Arbeitskreises Bezirksfrauenarbeit im Kirchenbezirk Wertheim.

Auch so manche der anwesenden Frauen konnte sich gewiss noch daran erinnern, wie früher Kindergottesdienst gefeiert wurde. „Es war ganz selbstverständlich gewesen, dass am Sonntag nach dem Kirchgang der Erwachsenen die Kinder zu ihrem Gottesdienst gingen. Da gab es nichts zu diskutieren. Rechts saßen, Jahrgang für Jahrgang, die Mädchen, links die Jungen. Der Pfarrer erzählte biblische Geschichten und es wurde gesungen und gebetet, aber schwätzen – das war tabu.“ Und nach der Konfirmation ging es zur Christenlehre, das waren, je nach Gemeinde ein bis drei Jahre. Insgesamt gehörte die Kirche zum Dorf und zum gesellschaftlichen Leben.

Kindheit prägt

Diese Kindheit hat Ingrid Kachel geprägt. Sich für die Kirche zu engagieren, ist für sie bis heute wichtig. „Glaube trägt, stärkt und schenkt Geborgenheit, macht zufrieden“, sagte sie. Und dieses Vertrauen wünscht sie sich auch für junge Menschen für ihr Leben, auch wenn die oft nur noch an Feiertagen den Gottesdienst besuchen. Auch in den Fürbitten ging es dann um das Gestern, Heute und Morgen – so etwa auch um die von Corona Betroffenen, um den Wunsch nach Frieden und Gewaltlosigkeit sowie eine gute Zukunft für die kommenden Generationen.

Die Kollekte war für eine heilpädagogische Stelle in einer Wertheimer evangelischen Kindertagesstätte bestimmt und betrug 250 Euro.

Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von Professor Carsten Klomp an der Orgel.

„Woher kommt unsere Kirche?“ darüber referierte Dekanin Wibke Klomp im Stiftshof (unter Corona-Regeln). 1821 hatten sich die lutherische und die reformierte Kirche, die bis dahin als zwei ganz verschiedenen Konfessionen galten, in der Unionsurkunde auf einen gemeinsamen Konsens geeinigt, besonders auch in der Abendmahlsfrage. „Unsere heutige Kirche hat, wie gesagt, zwei Traditionen, eine stark lutherisch geprägte (wie auch in Wertheim), die im Grunde in den Gottesdiensten weiterhin in der katholischen Linie steht mit viel Musik, Schmuck in den Kirchen und Lesungen, jedoch mit einem stärkeren Akzent auf die Auslegung des Wortes Gottes.“

Und während in der katholischen Kirche, der „Kirche“ an sich ein hoher Wert zukomme, hob Luther die Beziehung des Einzelnen zu Gott in den Vordergrund. Die andere Tradition ist die reformiert geprägte, die von Basel und Straßburg aus gewirkt hat und ein wenig radikaler sei. Klomp: „Sie haben die Gottesdienste umgekrempelt, die Bilder aus den Kirchen genommen und einen eher intellektuellen Glauben vermittelt. Dazu kommt eine Ethik, die Wert darauf legt, dass der Einzelne sich durch sein Tun vor Gott beweist.“

Was hat sich nun seit damals in deer Kirche geändert? Da seien zunächst einmal Gottesdienste auch in modernen Formen, Gottesdienste, in denen zunehmend auch neues Liedgut mit entsprechenden Texten gesungen und eine Alltagssprache gesprochen werde, die die alte und doch zeitlose Botschaft auch für den heutigen Menschen verständlich mache.

Kein soziales Miteinander

Andererseits gebe es heute kaum noch den ganz selbstverständlichen sonntäglichen Gottesdienstbesuch und somit auch nicht mehr das soziale Miteinander wie etwa den Stammtisch der Männer nach dem Kirchgang, oder das Handarbeiten, der Austausch über Fragen wie etwa (religiöser) Kindererziehung oder Haushalt im Frauenkreis.

Wer sich heute dennoch kirchlich engagiert, wer glaubt, müsse sich oft fragen lassen, wieso. „Ich bin davon überzeugt, dass der Glaube mir Halt für mein Leben gibt,“ erklärte die Dekanin dazu. „Ich fühle mich auch in Krisen und Notsituationen getragen“. Vielleicht sei das die größte Herausforderung der Kirche in der heutigen Zeit.

Die Kirche diene nicht mehr der Einordnung von Untertanen, damit sie sich standesgemäß verhalten, sich gut benehmen, sondern sie ist der Ort, an dem das Evangelium gelebt wird. Und das sei vielleicht bunter, freier und lebendiger als man gedacht hat. aba