In Bronnbach: Auf den Spuren der Zisterzienser

Bronnbach. Wer waren die Zisterzienser und woher kamen die „Grauen Mönche“, die im Kloster Bronnbach siedelten? Diese Fragen beantwortet Gästeführer Kurt Lindner bei der rund zweieinhalb stündigen Außenführung „Auf den Spuren der Zisterzienser“ am Samstag, 15 April, ab 18 Uhr. Dabei wird deutlich, wie das Schaffen der Bronnbacher Klosterbrüder die Umgebung nachhaltig geprägt hat. Auf dem etwa drei Kilometer langen Rundweg werden „Zeitzeugen“ klösterlichen Wirkens besucht: Die alte Brücke am Fischergraben, ein künstlicher Staudamm, der umgeleitete Klosterbach und der Mühlkanal im Tal sind einige dieser technologischen Meisterleistungen der „Gärtner Gottes“. So wurden die Bronnbacher Zisterzienser auch genannt. Start der Führung ist im Klosterladen. Es wird eine Teilnahmegebühr erhoben. Anmeldung ist nötig unter Telefon 09342/935202020 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de. Ein weiterer Termin für die Wanderung ist am Samstag, 2. September, um 13 Uhr geplant. lra/Bild: Gerd Brander

