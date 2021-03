Der Bettinger Ortschaftsrat beschäftigte sich mit Maßnahmen, die das Dorf zukünftig für seine Einwohner noch attraktiver machen soll.

Bettingen. Die Sitzung des Ortschaftsrat Bettingen fand am Donnerstag in Präsenz in der Mainwiesenhalle statt. Ortsvorsteher Ralf Tschöp begründete dies damit, dass das Recht der Information für die Bürger ein hohes demokratisches Gut sei. Neben

...