In Bettingen: Frau sparte nicht mit Beleidigungen

Wertheim. Wegen Beleidigung in zwei Fällen verurteile das Amtsgericht Wertheim eine Frau aus Kreuzwertheim zur Gesamtstrafe von 25 mal 30 Euro. Die 51-jährige Gebäudereinigerin hatte im Juli auf dem Gelände eines Restaurants am Almosenberg in Bettingen eine dort Angestellte unter anderem als „blöde Hure“ bezeichnet und am nächsten Tag zu ihr gesagt: „Wenn Du noch mal die Polizei rufst, reiß’ ich Dir den Arsch auf!“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Vorgeschichte, der Fall selbst und der weiter bestehende Kontakt zur Angeklagten belasten die Geschädigte psychisch. Mit stockenden Worten und zeitweise schluchzend berichtete die 37-Jährige, die Beschuldigte habe im Lokal herumgeschrieen, mit Gläsern geworfen und am nächsten Tag die Kameraaufzeichnungen haben wollen.

Als sie das verweigerte, habe die Angeklagte getobt und verschiedene Beleidigungen und Drohungen ausgestoßen, auch „ich bringe Dich um“. Eine Arbeitskollegin konnte über die Beleidigung am ersten Tattag nur aussagen, was ihr die Geschädigte berichtet hatte. Die Ereignisse am nächsten Tag kannte sie aus eigener Anschauung. Die Beschuldigte sei hinter der Geschädigten her gerannt und habe Drohungen ausgestoßen.

Mehr zum Thema Amtsgericht Unterschlagung geahndet Mehr erfahren

Die Angeklagte war früher selbstständige Gebäudereinigerin und arbeitete dann als Angestellte in der Reinigungsfirma ihres Mannes. Zur Zeit sei sie krank, werde aber von der Familie unterstützt. Die Vorwürfe bestritt sie wortreich und lang anhaltend. Sie räumte lediglich ein, „blöde Kuh“ gesagt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft sah die Tatbestände Beleidigung und Bedrohung als erfüllt an und beantragte eine Gesamtstrafe von 20 mal 40 Euro. Das Gericht glaubte nicht, dass die Angeklagte vor hatte, die Drohungen auch in die Tat umzusetzen, und verurteilte deshalb nur wegen Beleidigung. goe