Impfung für Schwerbehinderte

Main-Spessart. Landkreis sind aktuell (Stand: 7. Dezember) 627 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 6979 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 6130 Personen. Die sieben-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 242,9 (Quelle: RKI). Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit 15 Covid-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation.

Am Freitag, 10. Dezember, von 10 bis 11 Uhr können am Krankenhaus in Lohr Personen unter Vorlage ihres Schwerbehindertenausweises im Auto mit dem Impfstoff von Moderna geimpft werden. Interessierte dürfen das Auto nicht selbst fahren. Anmeldung ist nicht notwendig. lra