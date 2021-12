Impftermine werden vergeben

Marktheidenfeld. Das Bayerische Impfzentrum Main-Spessart am Klinikum in Marktheidenfeld vergibt jetzt wieder Buchungstermine für Impfungen. Diese werden nach und nach freigeschalten – abhängig von der verfügbaren Menge an Impfstoffen. Interessenten werden gebeten, Termine am Impfzentrum online auf der Webseite des Impfzentrums zu buchen: www.impfzentrum-msp.de. Auch hier lohnt es sich, immer wieder zu überprüfen ob Termine verfügbar sind. Denn es werden auch über den Tag verteilt stetig neue Termine freigegeben. Auch über die Impf-Hotline unter Telefon 09353/7931555 sowie per E-Mail an info@impfzentrum-msp.de können Impftermine gebucht werden. Aufgrund des enormen Anruferaufkommens kann es – trotz Ausbau der Hotline – derzeit hier zu längeren Wartezeiten kommen. lra

