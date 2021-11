Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Mobile Impfkampagne in der Main-Tauber-Halle - Großer Ansturm am Samstag in Wertheim / Bereits am Mittag wurde Vakzin-Engpass deutlich Impfstoff reichte nicht für alle Interessierten aus

Trotz großem Einsatz von gleich zwei mobilen Impfteams mussten Impfwillige teils einige Stunden auf ihre Coronaschutzimpfung warten. © Birger-Daniel Grein