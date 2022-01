Impfaktionen in Main-Tauber-Halle

Wertheim. Die Impfaktionen in der Main-Tauber-Halle haben sich gut eingespielt. Wer einen Termin gebucht hat, kann die einzelnen Stationen – von der Information und Aufklärung übers Impfen bis zur abschließenden Ruhezone – zügig absolvieren. Im Februar besteht dazu gleich zweimal Gelegenheit: jeweils samstags, am 5. und 26. Februar, von 10 bis 15 Uhr. Die Impftermine sind auf der Internetseite des Landkreises unter www.main-tauber-kreis.de/impfen freigeschaltet.

Vier Impfteams bieten Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen ab 12 Jahren an. Den Impfstoff von Biontech/Pfizer erhalten Personen bis 29 Jahre, Moderna wird an über 30-Jährige verimpft. Boosterimpfungen sind ab einem Alter von zwölf Jahren möglich. Die letzte Impfung muss drei Monate zurückliegen. Wer mit Johnson & Johnson erstgeimpft wurde, sollte nach vier Wochen mit einem mRNA-Impfstoff nachladen und kann dann nach weiteren drei Monaten ebenfalls boostern.

Die Stadtverwaltung empfiehlt allen Impfwilligen, sowohl das Aufklärungsblatt als auch den Einwilligungsbogen ausgefüllt mitzubringen. Die Formulare können im Internet unter https://www.impfen-bw.de/#/vorabregistrierung heruntergeladen werden. Sie liegen außerdem an der Rathauspforte zur Abholung bereit.

Wer die mobile Impfaktion nutzen will, muss ansonsten nur den Personalausweis und, falls vorhanden, das gelbe Impfbuch mitbringen. Die Impfaktion richtet sich – unabhängig vom Wohnort – an Personen ab zwölf Jahren. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen. In der Main-Tauber-Halle besteht FFP2-Maskenpflicht.

Organisiert wird die Impfaktion von der Stadt Wertheim in Zusammenarbeit mit den Impfteams des Diakoneo Diak Klinikums in Schwäbisch Hall. Zur Unterstützung sind wieder ehrenamtliche Helfer der Feuerwehr, des DRK und der DLRG im Einsatz.