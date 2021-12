Impfaktion in Wertheim: Terminmanagement klappte sehr gut

Corona-Schnelltests an den Festtagen in Bad Mergentheim möglich Schnelltestzentrum in Bad Mergentheim ist über Weihnachten geöffnet

Die Corona-Schnelltests haben in der Pandemie wieder stark an Bedeutung gewonnen. Die Redaktion hakte dazu bei der Stadtverwaltung nach und erfragte auch die Öffnungszeiten des städtischen Testzentrums für die Weihnachtsfeiertage. In Baden-Württemberg gilt derzeit die „Alarmstufe II“ bei den Corona-Regeln. Im Einzelhandel ist also nur noch Shopping als Geimpfter oder Genesene zulässig, sofern es nicht um die Grundversorgung (zum Beispiel Lebensmittel) sowie Abhol- und Lieferangebote geht. In der Gastronomie gelten andere Regeln. Etliche Personen, die Essen gehen wollen, müssen sich nun zusätzlich schnelltesten. Die Landesregierung schreibt aktuell die 2G-plus-Regel für die Gastronomie vor. Aber es gibt einige Ausnahmen: Geimpfte, deren zweite Impfung nicht länger als sechs Monate zurückliegt, werden wie Personen mit Booster-Impfung behandelt. Sie können also ohne zusätzlichen Testnachweis Gastronomietriebe und Hotel-Restaurants besuchen. Dasselbe gilt für Genesene, die nach überstandener Infektion eine Impfung erhalten haben. Auch sie werden bis maximal sechs Monate nach dieser Impfung wie Personen mit Booster-Impfung behandelt. {element} Wer Schnelltests machen muss, kann das Testzentrum der Stadt am Kulturforum (Hans-Heinrich-Ehrler-Platz) aufsuchen. Carsten Müller, der städtische Pressesprecher, erklärt dazu auf Anfrage: „Wir als Stadt freuen uns sehr, dass wir nun schon seit acht Monaten ein zentral gelegenes Schnelltestzentrum in Bad Mergentheim anbieten können, das aktuell täglich von 10 bis 20 Uhr durchgängig zur Verfügung steht. Allein am vergangenen Sonntag wurden dort über 800 Tests durchgeführt! Die Öffnungszeit ist eingespielt und hat sich als ideal für Handel, Gastronomie und Dienstleistungen herausgestellt. Aktuell sehen wir keine Notwendigkeit, dieses Zeitfenster zu verschieben.“ Damit geht Müller auch auf die Anregung aus den Reihen des Gemeinderats ein, die Öffnungszeiten eventuell auf 8 Uhr vorzuziehen, um Arbeitnehmern entgegenzukommen. Zu den Weihnachtstagen ist vor Ort Folgendes laut Müller geplant: „Zu den Festtagen wird unser Testzentrum ebenfalls zur Verfügung stehen, mit leicht eingeschränkten Öffnungszeiten. An Heiligabend (24. Dezember) sowie am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag (25. und 26. Dezember) ist jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Wir gewährleisten somit an allen Feiertagen die Möglichkeit eines bescheinigten Schnelltests. Auch an Silvester (Freitag, 31. Dezember) wird von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein. Lediglich am Neujahrstag (Samstag, 1. Januar) bleibt das Testzentrum geschlossen.“ {furtherread} Weitere Anlaufstellen für Schnelltests im Stadtgebiet sind nach auskunft der Stadtverwaltung im Corona-Dossier auf www.bad-mergentheim.de zu finden. Wer ein entsprechendes Angebot macht und noch mit aufgenommen werden möchte, könne die Teststelle, so Müller, per E-Mail an corona@bad-mergentheim.de melden. Zu den Kosten des Schnelltestzentrums sagt Müller zudem noch: „Der beauftragte Betreiber des Testzentrums rechnet direkt mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) ab. Die Stadt stellt – wie auch bisher schon – die Räumlichkeiten des Kulturforums unentgeltlich zur Verfügung und unterstützt punktuell in logistischen oder organisatorischen Fragen. Die Koordination läuft über Ordnungsamtsleiter Christian Völkel.“

Mehr erfahren