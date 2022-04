Impfaktion findet am 27. April statt

Wertheim. Die Mobilen Impfteams des Diakonie-Krankenhauses Schwäbisch Hall bieten am Mittwoch, 27. April, eine Impfaktion im Beruflichen Schulzentrum in Wertheim an. Geimpft wird ab 13 Uhr in der Reichenberger Straße 8.

Impfstoff frei wählbar

Die mobilen Impfteams werden die Impfstoffe von BionTech/Pfizer, Moderna, Novavax und Johnson & Johnson anbieten. Personen ab 18 Jahren können zwischen diesen Vakzinen frei wählen. Für Personen unter 18 Jahren wird der Impfstoff von BioNtech/Pfizer eingesetzt.

Bei der Aktion werden Erst-, Zweit-, Dritt- und, für Personen mit entsprechender Empfehlung, auch Viertimpfungen vorgenommen.

Für die Impfung sind der Personalausweis, das gelbe Impfbuch und die Versichertenkarte mitzubringen. Das Angebot ist ausdrücklich nicht auf Einwohner des Main-Tauber-Kreises oder des Landes Baden-Württemberg beschränkt.

Eine Impfung ist für Personen ab zwölf Jahren möglich. Ab 18 Jahren besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, für Kinder- und Jugendliche besteht Maskenpflicht. lra