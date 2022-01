Wertheim. Die Termine für die Impfaktion am Samstag, 8. Januar, in der Main-Tauber-Halle sind komplett vergeben. Am Sonntag war auf der entsprechenden Internet-Seite alles ausgebucht. Bei der Aktion der Stadt Wertheim in Zusammenarbeit mit dem Diakoneo Diak Klinikum in Schwäbisch Hall werden 400 Impfdosen verabreicht.

