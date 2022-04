Im Wertheimer Wald 100 Bäume gesetzt

Wartberg. Dem Wald Gutes tun und dabei kräftig anpacken: Unter diesem Motto stand am Sonntag die Aktion des Frauenvereins Wertheim. Angeleitet von Revierförster Frank Teicke pflanzten sechs Frauen und zwei Männer am Rand des „Espenschlags“ im städtischen Wald zwischen den Stadtteilen Bestenheid und Wartberg in einem mehrstündigen Projekt rund hundert Bäume gepflanzt.

Teicke gab den interessierten Helfern einleitend eine ausführliche Einführung in die Bedeutung des Waldes und dessen Entwicklung. 30 Prozent der Landesfläche von Baden-Württemberg sei bewaldet, erklärte er. Der größte Teil davon sei eine Kulturlandschaft, die stark vom Menschen geformt, gepflegt und genutzt werde. Der Wald diene neben der Holzproduktion der Erholung und dem Schutz der Natur. Für die Bewirtschaftung gelte das Gesetz der Nachhaltigkeit: „Es darf nur so viel Holz entnommen werden, wie nachwächst.“ Teilweise verjünge sich der Wald selbst, dies funktioniere aber nicht immer. Zudem sei es wichtig, dass der Bewuchs auch die Veränderungen durch den Klimawandel überstehe.

Zu den bei der Aktion gepflanzten Bäume gehörten auch Zedern. Früher habe es einen Zederngürtel vom Himalaya bis zum Mittelmeer gegeben, so Teicke. „Heute sind nur noch zehn Prozent davon erhalten.“ Heute komme man darauf, dass die Zedern als Baum für den Klimawandel geeignet ist. Im Wald der Region gebe es 40 verschiedene Baumarten. Jede habe andere Ansprüche beispielsweise an Schutz vor Wind, Frostbeständigkeit, Bodenzusammensetzung und Wasserbedarf. Im Wertheimer Wald im Wuchsbezirk Odenwald Rand gebe es vor allem Bundsandsteinböden, die eher ein saures Milieu aufweisen. Zur Erstellung einer Bodenkarte seien alle 100 Meter per Bohrlöcher Bodenproben genommen worden, erklärte Teicke.

Der Stadtwald habe eine Fläche von 1600 Hektar, weitere 1000 Hektar Wald gehören dem Fürstenhaus. Hinzu kommen weitere größere und kleinere Waldflächenbesitzer.

Auf der Pflanzfläche der Aktion herrsche Braunerde vor, so der Experte weiter: „Es ist ein relativer armer Boden, und man findet in ihm einen relativ hohen Anteil an Sandstein in Brockenform.“ Bei der Auswahl der passenden Baumarten sei zu beachten, dass diese mit dem geringen Niederschlag von nur etwa 650 Millimeter jährlich auskommen müssen. „Außerdem müssen die Wurzeln die Klüfte im Boden durchdringen.“ Auf Nachfrage erklärte Teicke, es gebe eine Verschiebung hin zu Starkregenereignissen im Winter und langen Trockenperioden im Sommer. Früher habe man in diesem Bereich Fichten angepflanzt. Sturm „Wiebke“ habe jedoch gezeigt, dass dies keine gute Entscheidung war. Denn die Bäume fielen schnell dem Sturm zum Opfer. Beim Anpflanzen von Waldbereichen setze man auch wegen des Schutzes vor Schädlingen auf eine Mischung aus Laub- und Nadelbäumen. Eine Fruchtfolge mit verschiedenen Baumarten nacheinander mache ebenfalls Sinn.

Neben den Zedern wurden am Sonntag Edelkastanien gepflanzt. Zuerst mussten dazu Löcher gehackt werden. Dann wurden die kleinen Bäume eingesetzt, die Wurzeln mit Erde bedeckt und die Erde leicht festgetreten. Am Ende erhielt jeder Baum einen Verbissschutz aus verwitterbarer Jute.

Organisiert hatte das Projekt Marlise Teicke. „Wir gehen gerne raus, um die Natur erleben“, berichte sie über die Mitglieder des Frauenvereins. Außerdem habe man bereits Führungen mit dem Revierförster veranstaltet. So sei die Idee entstanden, selbst etwas für den Wald zu tun. Eigentlich sollte das Projekt schon vor zwei Jahren stattfinden, doch es musste wegen der Pandemie mehrfach verschoben werden. bdg