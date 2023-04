Im Wertheimer Hofgartenschlösschen Vortrag über die Berliner Secession

Wertheim. Die „Berliner Secession“ ist ein wichtiger Teil der Kunstgeschichte und hat den Grundstein der modernen Kunst gelegt. Ein Vortrag mit dem Titel „Die Berliner Secession. Aufruhr in der Kunst um 1900“ von Dr. Roswitha Schieb am Sonntag, 7. Mai, um 16 Uhr im Hofgartenschlösschen gewährt nicht nur Einblick in die Zeit der Abspaltung. Er bietet auch Hintergrundwissen zu der von Kunstsammler Wolfgang Schuller gestifteten Sammlung im Schlösschen, die aus etwa 60 Werken von 47 Künstlern der „Berliner Secession“ besteht.

Wie es in der Ankündigung der Stadt heißt, wurden die gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufkommenden avantgardistischen Strömungen in der Kunst im Kaiserreich zunächst verspottet und abgelehnt. Impressionismus, Naturalismus und sozialkritischer Realismus passten nicht zu der wilhelminischen Ästhetik des patriotischen Historismus, den der Kaiser bevorzugte und unterstützte. Gegen die bevormundende Kunstauffassung der Zeit gruppierten sich schließlich junge Künstler zur sogenannten „Berliner Secession“, die sich die Neuentdeckung der Kunst zur Aufgabe machte.

Dr. Roswitha Schieb hat 2022 das Buch „Die Berliner Secession. Aufruhr in der Kunst um 1900“ veröffentlicht. Sie ist studierte Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Dabei sind für sie vor allem der literarische, kulturelle und kunsthistorische Bezug Schlesiens und Berlins von Interesse. Der „Berliner Secession“ ist es zu verdanken, dass Berlin sich zur Kunsthauptstadt entwickelte. Kunstwerke, die vorher als „nicht ausstellungswürdig“ eingestuft wurden, durften danke der Secession – aber immer unter den missbilligenden Augen der konservativen Kunstszene – ihre Bewunderer finden.

Die Entwicklung der „Berliner Secession“ mit Streitereien der Künstler untereinander, weiteren Abspaltungen und einer ablehnenden Haltung gegenüber neuen Kunstströmungen wie dem Expressionismus ist nicht weniger spannend als die Geschichte ihrer Entstehung.