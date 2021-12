Im Regionalbudget stehen 200 000 Euro für Kleinprojekte bis 20 000 Euro bereit

Odenwald-Tauber. Vorhaben von Vereinen, Verbänden, Unternehmen, Kommunen, Kirchen und Privatpersonen können in den laufenden Projektaufrufen gefördert werden. Voraussetzung ist, dass die antragsreifen Projekte im Gebiet der Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken mit ihren 22 Mitgliedskommunen umgesetzt werden und einen Beitrag zu den Zielen des Regionalen Entwicklungskonzepts (REK) in Badisch-Franken leisten.

Ersatzbeschaffungen und Sanierungsmaßnahmen sind sowohl im Leader als auch im Regionalbudget für Kleinprojekte nicht förderfähig. Voraussichtlicher Auswahltermin der bis 20. Januar einzureichenden Projekte ist Mitte Februar.

Geld von EU und vom Land

Durch die Verlängerung der Leader-Förderperiode 2014 bis 2020 bis Ende 2022 stehen der Region 210 000 Euro EU-Fördermittel zuzüglich Landesmittel im entsprechenden Verhältnis zur Verfügung. Die Mindestfördersumme beträgt 5000 Euro. Die Fördersätze variieren je nach Projekt zwischen 25 und 60 Prozent.

In den Jahren 2021 und 2022 werden Projekte gesucht, die bereits in der Planung weit fortgeschritten sind, aber noch nicht begonnen wurden. „Bei Interesse schauen Sie auf unserer Website vorbei oder nehmen direkt mit der Leader-Geschäftsstelle Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne“, so der Vorsitzende Alfred Beetz.

Auch im kommenden Jahr wird die attraktive Fördermöglichkeit Regionalbudget angeboten. Es stehen 200 000 Euro Fördermittel für Kleinprojekte bis 20 000 Euro bereit. Leader Badisch-Franken möchte im Regionalbudget Kleinprojekte fördern, die die Gemeinwohlorientierung, das ehrenamtliche Engagement und die Regionalität widerspiegeln.

„Über das Regionalbudget sind kleine bauliche Maßnahmen und Anschaffungen möglich. Diese werden jeweils mit 80 Prozent bezuschusst“, erläutert Beetz. Anträge können bis zum 20. Januar abgegeben werden.

Für Projekte im Bereich der Landschaftspflegerichtlinie können Antragsteller Fördersätze von bis zu 95 Prozent erhalten. Hierunter fallen Vorhaben zum Zwecke der Landschaftspflege und zur Erhaltung der Kulturlandschaft. Vorbehaltlich der Freigabe stehen hier 150 000 Euro Landesmittel bereit.

Kunst und Kultur

Weitere zahlreiche Fördermöglichkeiten bestehen im Bereich „Kunst & Kultur“. Hier stehen 10 000 Euro Fördermittel bereit. Einmalige Festivals, Kulturtage oder Theater-, Tanz- und Musicalproduktionen stehen hier im Fokus und werden mit einem Fördersatz von 50 Prozent unterstützt.

Zur Information und Antragseinreichung wird ein beratendes Erstgespräch empfohlen.Detaillierte Informationen zu den Projektaufrufen und zum Regionalentwicklungsprogramm LEADER 2014-2020 erteilt die LEADER-Geschäftsstelle, Obere Vorstadtstraße 19, 74731 Walldürn, Tel: 06281/5212-1398, www.leader-badisch-franken.de.