Im Kloster Bronnbach Mariä Himmelfahrt gefeiert

Bronnbach. Die beiden feierlichen Gottesdienste zum Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel am Montag waren besondere Höhepunkte im Bronnbacher Kirchenjahr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Messen zum Patrozinium der Klosterkirche am späten Vormittag und am frühen Abend mit den Patres der Missionare von der Heiligen Familie waren gut besucht. In beiden Gottesdiensten gab es eine Kräuterweihe, abends schloss sich eine Prozession um das Kloster an.

Wie viele andere Zisterzienserkirchen ist auch die in Bronnbach Mariä Himmelfahrt geweiht. Die Tradition des Festes zu Ehren dieses Anlasses ist jedoch wesentlich älter. An diesem Tag wird nicht nur die besondere Stellung Marias im Heilsplan Gottes betont. Es ist gleichzeitig eine Zusage an alle Menschen: So wie die Mutter des Herrn mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde, so werden alle Verstorbenen ganz und gar in den Himmel gelangen.

Mehr zum Thema Tradition Höhepunkt im Bronnbacher Kirchenjahr Mehr erfahren Mariä Himmelfahrt In Kloster Bronnbach Hochfest gefeiert Mehr erfahren

Pater Jaroslaw Paczkowski MSF nahm in seine eindringliche Predigt Inspirationen von Papst Benedikt XVI. mit auf. Als der heilige Johannes die Offenbarung geschrieben habe, verkörperte der Drache die Macht der antichristlichen römischen Kaiser, so der Pater. Diese Macht habe unbegrenzt gewirkt. Die militärische, politische und propagandistische Macht des Römischen Reiches sei so groß gewesen, dass vor ihr der Glaube wie eine wehrlose Frau erschienen sei, ohne Möglichkeit zu überleben.

Dennoch habe am Ende die wehrlose Frau gesiegt, nicht der Egoismus, der Hass, sondern die Liebe Gottes. Das Römische Reich habe sich dem christlichen Glauben gegenüber geöffnet.

Die Worte der Heiligen Schrift gingen immer über den geschichtlichen Augenblick hinaus, so Paczkowski. Der Drache stehe nicht nur für die antichristliche Macht der Verfolger der Kirche jener Zeit, sondern für die materialistischen, antichristlichen Diktaturen aller Zeiten. Die Diktatur des Nationalsozialismus’ und die Diktatur Stalins hätten alle Macht gehabt. Es habe unmöglich geschienen, dass der Glaube auf lange Sicht überleben könne. Aber in Wirklichkeit sei auch hier am Ende die Liebe stärker als der Hass gewesen.

Heute gebe es den Drachen auf neue Weise, erklärte der Priester. Es gebe ihn in der Form materialistischer Ideologien, welche sagten, es sei absurd, an Gott zu denken. Auch jetzt scheine dieser Drache unbesiegbar zu sein. Jedoch bleibe weiterhin wahr, dass Gott stärker sei als der Drache, dass die Liebe und nicht der Egoismus siege, betonte Paczkowski.

Am Ende siegt die Liebe

Ein anderes Bild weise auf die Gottesmutter Maria, die ganz in Gott lebe, umgeben und durchdrungen von seinem Licht. Sie habe den Tod hinter sich gelassen, sei ganz mit dem Leben bekleidet, mit Leib und Seele in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen, sagte der Pater. Sie sage, „habt Mut, am Ende siegt die Liebe“. Die „Frau, mit der Sonne bekleidet“, sei das große Zeichen für den Sieg der Liebe, für den Sieg Gottes.

Zu allen Zeiten lebe die Kirche, das Gottesvolk, auch vom Licht Gottes und werde mit Gott genährt mit dem Brot der Eucharistie. So siege sie leidend in aller Bedrängnis, in allen verschiedenen Situationen der Kirche im Laufe der Zeit. Gewiss sehen die Menschen, dass auch heute der Drache den Gott verschlingen wolle. Man brauche jedoch keine Angst haben um diesen scheinbar schwachen Gott. Der Kampf sei bereits ausgetragen. Auch heute sei Gott stark und die wahre Kraft.

Paczkowski predigte weiter, das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel sei die Einladung, Gott zu vertrauen, und auch eine Einladung, Maria nachzuahmen. Sie habe selbst gesagt, die Magd des Herrn zu sein, sich dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Daraus könne gelernt werden, auf ihrem Weg zu gehen, das Leben hinzugeben und nicht das Leben zu nehmen. Maria, „die in den Himmel Aufgenommene“ ermutige zum Glauben und zum Fest der Freude. Der scheinbar schwache Glaube sei die wahre Kraft der Welt, die Liebe stärker als der Hass.

Nach dem Glaubensbekenntnis folgte die Segnung der Kräuter und Blumen in der ganzen Kirche, „denn sie erinnern an den Reichtum des Lebens“. Zum Abschluss gab es vor dem Segen Lob und Applaus für alle, die zum Gelingen des Gottesdienstes beigetragen hatten. hpw