Verwaltung muss jährlich allein für die Leerung der Abfalleimer und die Reinigung der öffentlichen Flächen tief in die Taschen greifen Im Jahr fallen über 120 Tonnen Müll in Wertheim an

Werner Göbel ist für den Wertheimer Baubetriebshof in verschiedenen Wertheimer Stadtteilen unterwegs und sammelt Tag für Tag eine Unmenge Müll zusammen.