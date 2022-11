Im Glasmuseum weihnachtet es sehr

Wertheim. Im Glasmuseum Wertheim können große und kleine Gäste ab dem ersten Adventswochenende in eine wunderbare Weihnachtswelt eintauchen – Gelegenheit zum Staunen, Entdecken und Aktivwerden gleichermaßen. Die Ausstellung hat den Schwerpunkt „Lauschaer Christbaumschmuck“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„2021 wurde dieser in das immaterielle Kulturerbe der UNESCO aufgenommen“, berichtet Barbara Benz, stellvertretende Leiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin des Glasmuseum, im Gespräch mit den FN. Man wolle mit der Ausstellung die Bedeutung von Lauscha würdigen und zeigen, dass dort auch heute noch traditionell produziert wird. „Es sind Firmen die schon über viele Generationen hinweg den Weihnachtsschmuck aus Glas fertigen.“ Das wolle man unterstützen. „Man sieht den Unterschied zwischen handgefertigten Produkten und der Massenware.“

Seit Mitte vergangener Woche laufen die Aufbauarbeiten der Ausstellung. Auf jeder Etage des Museums finden sich zwei echte Bäume. Jeder ist einem bestimmten Thema gewidmet. Hinzu kommt der künstliche Baum, der ganzjährig das Engelshaar zeigt. Die Bäume sind mindestens drei Meter hoch, der große Baum im Erdgeschoss sogar vier Meter. Sie stammen alle aus dem Wertheimer Forst.

Mehr zum Thema Glasmuseum Wertheim Vielfalt gläsernen Christbaumschmucks Mehr erfahren Wertheim Wertheimer Weihnachtsmarkt öffnet an allen vier Adventswochenenden Mehr erfahren Firma Johns Manville/Schuller In Wertheim: Johns Manville/Schuller kann sich auf treue Mitarbeiter verlassen Mehr erfahren

Die kleineren Bäume hatte das Museumsteam Heike Baumann, Barbara Benz und Ralf Marlok im Hof selbst zurecht gesägt, in Sandeimern im Haus aufgestellt und an der Decke gesichert. Beim Schmücken aller Bäume wurden sie von acht weiteren Helferinnen und Helfern des Glasmuseums unterstützt.

Im Erdgeschoss fällt sofort der große „Thüringer Figurenbaum“ ins Auge. Er ist ein Klassiker der Weihnachtsausstellungen des Museums. Er zeigt Figurenschmuck, der in Lauscha und Umgebung in alten und neuen Formen hergestellt wird. Jedes Jahr kommen neue Figuren dazu. „Es sind insgesamt mindestens 500 Stück“, so Benz.

Direkt am Museumseingang zeigt ein kleinere Baum Schmuck von Glasbläserfamilien aus Lauscha, der in alten Formen hergestellt wurde. Dazu gehören zum Beispiel die Lauschaer Glasvögel von Michael Haberland. „Er fand die Formen seines Groß- und seines Urgroßvaters im Schuppen und begann damit wieder, die Figuren zu fertigen.“

„Leonischer Baum“

Im ersten Obergeschoss steht der „Leonische Baum“. An ihm zu sehen sind Repliken von Weihnachtsschmuck aus der Zeit um 1900 im leonischen Stil. Prägend sind dabei die besonderen leonischen Drähte. Der Schmuck sei von der kleinen Firma Höhnlein aus Lauscha gefertigt worden. Am Baum hängt auch eines von Benz’ Lieblingsstücken. Es ist ein Vogelnest mit versilberten leonischen Drähten, einem Vogel mit handbemaltem Schnabel und Engelshaar. „Der sieht süß aus“, sagt sie.

Außerdem gibt es auf dem Stockwerk einen „nordischen Baum“, mit handbemalten Weihnachtsschmuck der Firma Hoch aus Lauscha. Die Kugeln und Figuren haben allesamt nordische Motive und sind in rot und weiß gehalten. Sie sind schon länger im Museumsbesitz, waren aber lange nicht mehr zu sehen.

Im zweiten Geschoss finden Besucher den „Schuller-Musterbaum“. In der Zeit von 1947 bis 1951 hatte Schuller in seinem damaligen Werk in Coburg Weihnachtsschmuck hergestellt. Vertreter boten die Kugel aus ihren Musterkoffern an. Der Koffer nebst Musterkugeln seien, wie Schuller, nach Wertheim gekommen. 2010 stiftete Paul Weidinger die Koffer mit Inhalt dem Museum.

Auf der Ebene findet sich zudem der „Biedermeier-Naschbaum“ im Stil von Anfang bis Mitte des 19. Jahrhundert. In dieser Zeit seien die ersten Weihnachtsbäume in die Stuben geholt worden, so Benz. Geschmückt wurden sie mit Kugeln, die mit der Glasmacherpfeife in Glashütten geschaffen wurden. Zudem hatte man echtes Naschwerk an den Baum gehängt, als Geschenk für die Kinder. Auch das Glasmuseum eifert dieser Tradition der echten Süßigkeiten und der Kugeln nach.

Zu sehen sind zudem in einer Vitrine Glasengel, vor allem in Form von Kerzenhaltern, aus den 1970er Jahren, gefertigt in Schwäbisch Gmünd.

Ebenso einbezogen wird die ganzjährig gezeigte Ausstellung „historischer Christbaumschmucksammlung“ und die Exponate zur glastechnischen Entwicklung in diesem Bereich im kleinen Haus. Auch während der Weihnachtsausstellung ist der Glasbläser des Museums aktiv. Bei ihm kann man selbst eine Weihnachtskugel blasen.

Individuelle Kugeln im Angebot

Als weitere besondere Aktion beschriftet und bemalt Jutta Krug mit Acryltusche und traditionellen Spitz- und Bandzugfeder gläserne Weihnachtskugeln mit einem individuellen Weihnachtsgruß der Kunden (keine Gravur).

Sie wird am Samstag/Sonntag, 25./26. November und danach bis zum 18. Dezember jeweils Dienstag, Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 1 7 Uhr im Museum sein.

Für Kindergruppen aus Schulen aber auch für Kindergeburtstage gibt es eine extra buchbare weihnachtliche Aktion der Museumspädagogik. Martina König geht mit den Kindern unter dem Motto „Von Engelshaar im Himmel und Vögel in der Luft“ auf Entdeckungstour. Bei der Aktion wird auch gemeinsam gebastelt.

Am Samstag, 26. November, öffnet das Museum um 14 Uhr. Der Eintritt ist den ganzen Tag über frei. Um 16 Uhr findet dann die offizielle Eröffnung der Weihnachtsausstellung statt. Diese wird von Sonja Freitag gesanglich umrahmt. Außerdem gibt es den traditionellen Weihnachtspunsch der Familien Petzold und Zveplan.