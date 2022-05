Im Circuscamp Ciccolino

Main-Spessart-Kreis. In den kommenden Pfingstferien kehrt das beliebte Circuscamp nach zwei Jahren Online-Format wieder in den Karlstadter Stadtteil nach Mühlbach zurück. Gemeinsam mit der Stadt Karlstadt ermöglicht die Kommunale Jugendarbeit es Kindern und Jugendlichen in diesem Jahr wieder, Manegen-Luft zu schnuppern. Noch sind dafür Plätze frei.

Unter professioneller Anleitung können sich „kleine“ Nachwuchskünstler in verschiedenen Zirkusdisziplinen versuchen. Ob als Akrobat, Trapezkünstler, Seiltänzer, Clown, Jongleur, Magier oder Feuerspucker – hier können Talente entdeckt und gezeigt werden.

Ganz nebenbei werden auch die motorischen und sozialen Fähigkeiten der Teilnehmenden spielerisch gefordert und gefördert.

Rund um die Circusworkshops gibt es zudem viel Gelegenheit für Spiel, Spaß und um neue Freundschaften zu knüpfen.

Es gibt folgende Termine für Interessenten: Circuscamp Kids: 5. bis 11. Juni (acht bis 16 Jahre), Circuscamp Teens: 12. bis 18. Juni (neun bis 17 Jahre):

Die Durchführung der Freizeitmaßnahme ist abhängig von der weiteren Entwicklung des Pandemiegeschehens und kann daher nur unter Vorbehalt und unter Einhaltung entsprechender Hygienemaßnahmen angeboten werden.

