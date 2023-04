Im Bronnbacher Archiv: Alte Ortsdialekte im Blickfeld

Bronnbach. Grumbiirä, Aadnüss oder Kartoffeln? – Die Dialekte im Nordosten von Baden-Württemberg im Spannungsfeld zwischen Südfränkisch, Ostfränkisch, Unterfränkisch und Hochdeutsch sind Thema eines Vortrags von Professor Dr. Hubert Klausmann (Tübingen). Dieser findet in Verbindung mit einer Ausstellungseröffnung am Donnerstag, 27. April, um 18 Uhr im Vortragssaal des Archivverbunds Main-Tauber in Bronnbach statt. Die Veranstaltung kann auch online verfolgt werden. Veranstalter sind der Archivverbund Main-Tauber, das Kulturamt Kloster Bronnbach, der Historische Verein Wertheim und die VHS Wertheim.

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, treffen im Neckar-Odenwald-s und im Main-Tauber-Kreis drei Dialekträume auf engstem Raum aufeinander. Die Unterschiede sind in den alten Ortsdialekten bestens zu hören. Woher kommen aber diese alten Ortsdialekte? Wie werden sie untersucht und eingeteilt? Wie sieht die Dialektlandschaft in Baden-Württemberg aus? Wie ist das Verhältnis von Dialekt und Hochdeutsch? Und hat der Dialekt überhaupt noch eine Zukunft? Auf diese Fragen möchte der Referent eine Antwort geben. Im Anschluss wird die Wanderausstellung „Sprachlicher und kultureller Wandel in Baden-Württemberg“ eröffnet, die im Vorraum der Bibliothek des Klosters Bronnbach vom 28. April bis 31. Mai zu sehen ist.

Professor Dr. Hubert Klausmann hat an der Universität Freiburg mit einer Arbeit über „Die Breisgauer Mundarten“ promoviert. Im Jahr 2000 habilitierte er sich an der Universität Bayreuth. Seit 2009 leitet er das Projekt „Sprachatlas von Nord Baden-Württemberg“ in Tübingen. Seit 2015 ist er Leiter der Arbeitsstelle „Sprache in Südwestdeutschland“. Er berät Ministerpräsident Kretschmann bei der Dialektinitiative zur Stärkung der Dialekte.