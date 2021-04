Ihr Rezept: aufeinander verlassen können

Urphar. „Mein Hobby ist meine Frau“, schmunzelt Herbert Flegler und zeigt damit, dass das Paar nach fünf Jahrzehnten gemeinsamem Eheleben einander noch immer zugetan ist. Am heutigen 17. April feiern die Eheleute ihre Goldene Hochzeit.

Ilse Flegler stammt aus Wenkheim. Dort erlernte sie nach dem Besuch der Volks- und Hauswirtschaftsschule den Beruf der Kinderpflegerin. Ihr Mann Herbert Flegler ist gebürtiger Urpharer. Nach der Volksschule machte er eine Ausbildung zum Thermometerbläser.

Die erste Begegnung der beiden fand 1967 auf einer Hochzeit in Wenkheim statt, bei der beide von Verwandten eingeladen worden waren – bei ihm von Seiten des Bräutigams, bei ihr von Seiten der Braut. Allerdings war dies zunächst eine einmalige Begegnung, danach sahen sich die jungen Leute zwei Jahre nicht.

Der Zufall wollte es, dass Ilse und Herbert sich 1969 auf einem Fest in Hanau wieder begegneten – und ab diesem Zeitpunkt regelmäßig trafen.

Am 17. April 1971 läuteten schließlich in Urphar die Hochzeitsglocken zur standesamtlichen und kirchlichen Trauung. Sechs Jahre lebte das Paar in einer Wohnung in Herbert Fleglers Elternhaus, bevor sie in ihr eigenes Haus zogen, in dem sie bis heute wohnen.

Bereits 1969 machte sich Herbert Flegler mit einer Thermometerbläserei selbstständig, in der auch Ilse Flegler mitarbeitete. Knapp 50 Jahre betrieben sie das Unternehmen im eigenen Haus. Das Ehepaar bekam zwei Kinder, die heute mit den vier Enkeln in Wertheim leben.

Herbert Flegler ist seit 58 Jahren Mitglied bei der DLRG und ebenso seit Jahrzehnten im SSV Main-Perle aktiv. Sein großes Hobby – neben seiner Frau – ist aber die Börse. Schon als er noch berufstätig war, hat er sich etwa zwei Stunden am Tag damit beschäftigt. Heute sind es durchaus auch mal bis zu acht Stunden. Sein Vorgehen: „konservativ und sicher“, wie er betont. Ilse Flegler beschäftigt sich gerne mit Handarbeiten wie Nähen und Stricken. Etwas traurig ist das Paar schon, weil es sein Jubiläum nicht wie geplant mit Kirche und großem Fest feiern kann. Doch die beiden freuen sich, wenn der eine oder andere zum Gratulieren vorbeikommt. Ihre Kinder werden diesen Ehrentag natürlich auch mit ihnen verbringen. „Eine Goldene Hochzeit ist schon etwas Besonderes, wenn man sieht, dass heute so viele Leute auseinander gehen“, meint Ilse Flegler. Nach dem Rezept für so eine lange, stabile Verbindung befragt, sind sich die Eheleute einig: Es geht um Vertrauen und darum, dass sich der eine auf den anderen verlassen kann. Dass man füreinander da ist, auch in schwierigen Zeiten. Und das ist den Fleglers über ein halbes Jahrhundert gelungen.

