IHK-Veranstaltung in Wertheim: Lösungen für attraktive Innenstädte im Blick

Wertheim. Leere Wohn- und Mietflächen und Geschäfte, schwierige Infrastruktur, wenige Aktionen: Damit kämpfen einige Innenstädte – auch in der Region. Oder sie würden es, wenn nicht gegengesteuert werde. Daher organisierten die IHK Heilbronn-Franken und die IHK Würzburg-Schweinfurt auf der Wertheimer Burg die Veranstaltung „Zukunft Innenstadt: Aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Was können wir tun?“, fragte Stefan Gölz, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Branchen und Recht der IHK Heilbronn-Franken, zu Beginn. Und weiter: „Überlassen wir die Städte und Ortskerne ihrem Schicksal mit vielen Leerständen, weniger Einzelhandel, weniger Gastronomie, weniger Dienstleistern? Oder nehmen wir die Herausforderung an und suchen nach neuen Lösungsansätzen?“ Dazu gab es drei Impulsvorträge. Dabei ging es darum, wie Kommunen die innerstädtische Transformation managen, wie sie dem Leerstand begegnen und die Besucherfrequenz steigern.

Zum „Umgang mit der innerstädtischen Transformation: Praxisbeispiel aus Wertheim“ sprach Ulrike Müller vom Wertheimer Referat Wirtschaftsförderung, Liegenschaften. „Drohendem Leerstand begegnen: das digitale Leerstellenmanagement der Stadt Würzburg“ stellte der Würzburger Stadtbeauftragte André Hahn vor. Er zeigte auf, wie in einer Plattform Anbietende und Suchende von Gewerberäumen fündig werden. Mit der „Sicherung der Passantenfrequenz: Frequenzsteigerung durch Events“ beschäftigte sich Wolfgang Koch von einer Stadtmarketingagentur.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Monitoring soll Klarheit bringen Stadt schafft zusätzliche Parkplätze in Bad Mergentheim Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgerinitiative Wertheim seit kurzem Mitglied in Initiative "Lebenswerte Städte" Mehr erfahren

Doch wie sieht es konkret in den Städten der Region aus? Wie bleiben die hiesigen Kommunen attraktiv? Ulrike Müller erklärte in ihrem Vortrag, dass die Stadt Wertheim mit speziellen Herausforderungen zu kämpfen habe. Durch eine gewisse Insellage und regelmäßig drohendes Hochwasser werde ein Ansiedeln vor allem sogenannter Filialisten erschwert. Ulrike Müller zeigte sich aber zuversichtlich. Schließlich hätten während der Coronazeit zwar 15 Geschäfte geschlossen, 18 allerdings neu eröffnet. „Die gefühlte Wahrheit können wir widerlegen!“

Die Rednerin nannte Beispiele, wie es in Wertheim gelungen sei, Lösungen zu finden – etwa die Burg als Veranstaltungsort zu etablieren. „Wir wollen die Zukunft proaktiv gestalten, und dazu kommt das Förderprogramm gerade recht.“ Damit meinte sie das des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Es fördere mit einem Volumen von 250 Millionen Euro innovative Konzepte und Handlungsstrategien. Wertheim erhalte laut Bewilligungsbescheid vom Oktober 2022 260 000 Euro.

Konzepte fortschreiben

Die nächsten Schritte seien mitunter, das Innenstadt- samt Gastronomiekonzept fortzuschreiben, Machbarkeitsstudien durchzuführen und ein Wertheimer Museumsnetzwerk aufzubauen. Auf Nachfrage zur Nähe zu „Wertheim Village“ antwortete sie, dass man das als Chance begreife, um auf die Region und die Wertheimer Altstadt aufmerksam zu machen.

„Es werden weitere Änderungen und Verlagerungen in vielerlei Hinsicht auf Städte und Geschäftstreibende zukommen. Daran müssen wir uns anpassen und diesen Prozess gemeinsam mit der Händlerschaft durchlaufen und begleiten“, betonte Bad Mergentheims Stadtmarketingbeauftragte Lorena Klingert, die Gast bei der Veranstaltung war. „Im vergangenen Herbst haben wir die Händlerinnen und Händler – und die Bürgerschaft – in einer Online-Umfrage nach dem Ist-Zustand befragt. Hierbei haben wir beispielsweise die Aufenthaltsqualität, Stimmung und Besuchshäufigkeit abgefragt. Mit den Ergebnissen und Erkenntnissen wollen wir weiter arbeiten.“ Dazu werde ein Workshop „mit Innenstadt-Händlerschaft und City-Gemeinschaft stattfinden.“

Mit sechs weiteren Kommunen im Umkreis sei man Teil des Projekts ‚Innenstadtberatung‘, das vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gefördert werde, so Klingert weiter. Dabei handele es sich um ein kostenloses Leistungsangebot, das mit den Innenstadtakteuren vor Ort kurz- und mittelfristige Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt entwickele, in einem Innenstadtkonzept bündele und die Umsetzung begleite. Bad Mergentheim setze sich stark für eine lebendige und vielfältige Innenstadt ein: „Das flankieren wir mit kleineren Maßnahmen, aber auch mit großen Veranstaltungen und gestalterischen Projekten.“ Zudem gebe es einen Neugründerbonus von bis zu 1500 Euro für jede Gründerin und jeden Gründer. Seit 2021 seien bereits fünf Geschäftsneugründungen so unterstützt worden.

Auch die Aufwertung der Innenstadt hin zu mehr Aufenthaltsqualität sei ein großes Thema: „Zwei Plätze im historischen Altstadt-Kern wurden in den letzten Jahren teilweise autofrei, eine neue City-Möblierung ist angeschafft.“ Der Gänsmarkt werde komplett neu gebaut. Hier entstehe ein moderner Platz mit ansprechendem Muschelkalk-Belag, einer großzügigen Begrünung und vielen Sitzgelegenheiten. Er sei gleichzeitig ein Beitrag zu einer klimaangepassten Innenstadt, „wo man auch in Hitze-Sommern in einer angenehmen Umgebung einkaufen und verweilen kann.“