IHK bietet Beratung für Unternehmen

Main-Tauber-Kreis. Die IHK Heilbronn-Franken ist in der Region vor Ort und hat an insgesamt sieben Standorten in allen vier Landkreisen Präsenzpunkte eingerichtet, an denen Ansprechpartner der IHK Unternehmen und weitere Kunden der Kammer direkt unterstützen.

Hintergrund ist: Aufgrund von technischen Störungen stehen bundesweit vorübergehend einzelne Online-Dienstleistungen der Kammer nicht zur Verfügung. Telefonisch ist die IHK Heilbronn-Franken uneingeschränkt erreichbar, so die Verantwortlichen.

Die Mitarbeiter sind Montag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr und Freitag von 10 bis 12 Uhr an diesen Anlaufstellen vor Ort: Rathaus Bad Mergentheim, Bahnhofsplatz 1, 97980 Bad Mergentheim; Stadtverwaltung Wertheim, John-F-Kennedy-Straße 1, 97877 Wertheim.