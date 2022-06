Vockenrot. „Ich wollte nie erwachsen sein“ lautet der Titel des Wunschlieds von Eberhard Herbach, mit dem ihm der Gesangsverein Boxtal an seinem heutigen 90. Geburtstag ein Ständchen bringen wird.

Dieses Lied passt zu dem lebenslustigen Vockenroter, der auch mit neun Jahrzehnten noch immer den Schalk im Nacken hat. Viele kennen den Jubilar von der Wertheimer Messe: Dort hat er über Jahrzehnte die Markturkunde verlesen und später die Ehrenkutsche gelenkt. Doch Herbach war und ist noch in vielen anderen Bereichen aktiv.

Geboren wurde Eberhard Herbach am 27. Juni 1932 in Vockenrot als Sohn eines Schmieds. Sein Schulbesuch fiel zu großen Teilen in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Sieben Lehrer habe er in den ersten vier Schuljahren gehabt. Eines seiner Zeugnisse aus dem Schuljahr 42/43, das er aufgehoben hat, weist im zweiten Halbjahr statt Noten den Vermerk aus: „Schule ohne Lehrer“. Als Augenzeuge erlebte Herbach in den letzten Kriegstagen die Bombardierung Würzburgs und das Hissen der Weißen Fahne auf der Wertheimer Burg. Seine lebenslange Liebe zu Pferden entwickelte er, als er als 13-Jähriger ein Jahr auf dem Neuhof als Knecht aushalf. Nach dem Krieg entdeckte der Jubilar dann das Reiten für sich und gründete mit Gleichgesonnenen den „Reit- und Fahrverein Wertheim-Main-Taubereck“. Federführend war Herbach am Aufbau der Reitanlage mit sehr viel Eigenleistung beteiligt. Schnell kam dem Verein und vor allem Herbach als Herold die Aufgabe zu, die Eröffnung der Michaelis-Messe mit zu zelebrieren. In seinen zehn Jahren als Vereinsvorstand organisierte er außerdem viele Turniere und Jagden. Herbach gewann zahlreiche Reitturniere. Zum 60. Geburtstag machte er sich selbst ein Geschenk und kaufte sich ein komplettes Gespann, mit dem er seitdem die Ehrengäste der Michaelis-Messe kutschiert.

Neben den Pferden gilt auch dem Singen seit jeher die Leidenschaft des Jubilars. Mit 15 Jahren trat er dem Gesangverein „Eintracht Vockenrot“ bei, dem er 70 Jahre die Treue hielt. Dann wechselte er den Gesangsverein und unterstützt seit nunmehr 19 Jahren den Gesangverein Frohsinn Boxtal als Tenor. Bis zu seinem 18. Geburtstag musste er warten, um seinem dritten Hobby nachgehen zu können. Gleich nach dem Erhalt des Führerscheins, trat er dem Motorsportclub Wertheim bei und gewann bei Motorradrennen etliche Preise. Sein erstes Motorrad, eine Horex, besitzt der Motorsport-Fan bis heute. Nach dem schweren Unfall eines Sportkameraden hörte Herbach allerdings mit dem Sport auf.

1947 begann Herbach eine Lehre als Landmaschinenschlosser, die er 1950 abschloss. Nach der Gesellenprüfungen und einigen Jahren in anderen Firmen trat er seine Stelle als erster Geselle bei der Firma Zippe an, der er bis zu seinem Renteneintritt 1997 treu blieb.

Die Festanstellung nahm Herbach zum Anlass, noch am selben Tag seine Frau Mizzi zu heiraten. 68 Jahre sind die beiden schon ein Ehepaar. Sie bekamen zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Heute gehören außerdem vier Enkel und drei Urenkel zur Familie.

Eberhard Herbach wird nicht müde zu unterstreichen, welche wichtige Rolle seine Frau in all den Jahrzehnten gespielt hat. „Ohne sie und ihre Unterstützung hätte ich alles, was ich so gemacht habe, nicht machen können“. Zwei Jahre nach der Hochzeit folgte der Umzug ins eigene Haus, in dem die Herbachs noch heute leben.

„Ich bin froh, dass ich endlich volljährig werde“, witzelt der Jubilar in Hinblick auf seinen besonderen Geburtstag. Natürlich werden, wie es sich für einen so rührigen Wertheimer gehört, zahlreiche Gäste erwartet, geladene und solche, die von selbst zum Gratulieren in der angemieteten Mehrzweckhalle in Vockenrot vorbeischauen. Um die 50 Personen werden es nach Herbachs Schätzung werden, die mit ihm die neun Jahrzehnte feiern, in denen er so viel gemacht hat und trotzdem „nie erwachsen sein“ wollte.

Die Fränkischen Nachrichten schließen sich dem Chor der Gratulanten an. nads