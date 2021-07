Eichel. Offiziell verabschiedet wurde Organistin Cornelia Merkel am Sonntag in der Veitskirche in Eichel. Nach mehr als 20-jährigem Wirken in Wertheim trat sie nun in den Ruhestand.

Pfarrerin Verena Mätzke drückte ihre Dankbarkeit bereits zu Beginn des Gottesdienstes aus. Besonders die Orgelnachspiele würden ihr in Erinnerung bleiben, so Mätzke: „Sie haben uns immer wieder mitten ins Leben gebracht am Ende eines Gottesdienstes.“

So war es auch kein Zufall, dass die meisten der in diesem Abschiedsgottesdienst gesungenen Lieder von Merkel selber ausgesucht wurden. Ihre enge Verbundenheit zur Musik und Gemeinde wurden immer wieder deutlich.

„Eine Ära geht zu Ende“, bilanzierte die Vorsitzende der Emmaus-Gemeinde, Anne Cathrin Merklein. Sie dankte der langjährigen Organistin nicht nur für die musikalische Umrahmung und das gemeinsame Musizieren in den Gottesdiensten, sondern besonders auch für ihren Einsatz für die Senioren der Gemeinde. Da Merkel jedoch weiterhin in der Rotkreuzklinik sowie bei Trauerfeiern aktiv sein wird, müsse man eher von „Kürzertreten“ sprechen.

Auch Bezirkskantorin Katharina Wulzinger sprach ihren Dank aus. Besonders erfreut zeigte sie sich, dass mit Jenny Amarell frühzeitig eine Nachfolgerin gefunden werden konnte. Ihre berufliche Laufbahn begann die gebürtige Sächsin nach der B-Prüfung Mitte der 70er-Jahre in Cuxhaven.

Nach einem familienbedingten Wechsel nach Hamburg war sie längere Zeit in Bayern tätig. Ihre erste Organistenstelle im Bezirk Wertheim trat Merkel 1993 in Waldenhausen an. Anschließend arbeitete sie mehrere Jahre an der Musikschule in Külsheim. In den letzten 20 Jahren wirkte Cornelia Merkel nun mit einer nebenberuflichen Stelle in Wertheim.

Durch ihren Beruf sei sie ein glücklicher Mensch geworden: „Ich bin nicht reich geworden, aber zufriedener. Ich habe meine Erfüllung gefunden.“

Besondere Freude habe sie an der Arbeit mit Kindern gehabt. Jedes Jahr habe sie ein Kindermusical aufgeführt, wovon ihr „Joseph“ besonders in Erinnerung blieb. „Ich bin dankbar, dass ich hier eine Geschichte habe, obwohl ich nicht hier geboren bin“, freute sich Merkel.

Besonders glücklich sei sie gewesen, dass sie in den letzten Jahren auch einmal pro Monat in der Stiftskirche habe spielen dürfen: „Da war ich in Hochform“. Wenn man dabei das Leuchten in ihren Augen sieht, kann man erahnen, mit welcher Leidenschaft sie ihren Beruf in nun mehr als vier Jahrzehnten ausgeübt hat.