Hyun-Soo Park spielt die Rensch-Orgel

Wertheim. Die Orgelmusik zur Marktzeit am Samstag, 23. Juli, in der Wertheimer Stiftskirche bestreitet Kirchenmusiker Hyun-Soo Park aus dem Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg.

Studierter Kirchenmusiker

Park studierte Kirchenmusik A an der Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf. Von 2010 bis 2012 war er Kantor der Stadtkirche Bad Pyrmont, er wechselte später an die Heilig-Geist-Kirche in Geldern. Seit 2014 ist er Kantor des Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg.

Hyun-Soo Park gastiert in der Wertheimer Stiftskirche. © Bezirkskantorat

Es erklingen um 11 Uhr in der Stiftskirche Wertheim die berühmte g-Moll Fantasie und Fuge BWV 542 von Johann Sebastian Bach, die Orgelsonate Nr. 4 von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie das „Friedensgebet“ der zeitgenössischen Komponistin Sun-Young Kim.