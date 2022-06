Hye Won Pak spielt in der Stiftskirche

Wertheim. Die neunte „Orgelmusik zur Marktzeit“ findet am Samstag, 25. Juni, in der Wertheimer Stiftskirche statt. Zu Gast ist die südkoreanische Organistin Hye Won Park.

Park wurde 1975 in Seoul geboren und studierte dort Musik am Collège et lycee national de musique. Seit ihrer Begegnung mit Jean-Claude Zender 1998 wendete sie sich der Kirchenmusik zu und lernte Orgel. Ihr Orgeldiplom legte sie 1999 an der Yonsei-University bei Kwak Tong-Soon ab. Im selben Jahr wurde sie in die renommierte Orgelklasse von Jean Boyer am Conservatoire National Superieur de Musique Paris aufgenommen: Im Juni 2003 erhielt sie das Diplome National d’Etudes Superieures Musicales.

Die Südkoreanerin Hye Won Park spielt bei der nächsten „Orgelmusik zur Markt-zeit“ in Wertheim. © Bezirkskantorat

Seit 2005 ist Hye Won Park Assistenzprofessorin an der Yonsei-Universität und unterrichtet ebenfalls Orgel am Saemoonan-Kirchenkonservatorium in Seoul.