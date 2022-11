Hubertusmesse in Bronnbacher Klosterkirche gefeiert

Bronnbach. Die Hubertusmesse der Patres der Missionare von der Heiligen Familie in Bronnbach am Sonntag erinnerte an den heiligen Hubertus, den Schutzpatron der Jagd. Die Parforcehorn-Bläsergruppe der Kreisjägervereinigung Wertheim begleitete die Feier stimmungsvoll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pater Adam Wachnio sagte zu Beginn der sehr gut besuchten Messe, Begegnungen veränderten. Man wolle Christus begegnen, gemeinsam feiern, singen, beten. Eine solche Begegnung habe auch der heilige Hubertus erlebt. In seiner Predigt stellte der Pater fest, für viele sei die Natur ein Zufluchtsort, um zur Ruhe zu kommen. Wenn die Ordnung gebrochen werde, sei dies zu spüren: „Wir sind Teil der Natur.“

Wachnio ging auf die Geschichte des 656 in Brüssel geborenen Hubertus ein. Am Hof des Fürsten von Burgund gewinnt dieser schnell die Gunst des Fürsten, was wiederum einigen am Hofe nicht gefällt. Nach einem Streit flieht er an den Hof von König Pippin. Dieser setzt Hubertus als obersten Palastbeamten ein. Hubertus heiratet die Fürstentochter Floribana. Aber dann trifft ihn ein Schicksalsschlag: Bei der Geburt ihres ersten Kindes stirbt Floribana. Der Witwer betäubt seinen Schmerz mit allen möglichen Vergnügungen und schießt wahllos alles nieder, was ihm vor den Bogen kommt. Doch dann spürt Hubertus einen kapitalen Hirsch auf. Zwischen seinen Geweihstangen leuchtet ein Kreuz. Dann ertönt eine Stimme: „Hubertus: Vergiss bei allem, was Du tust, das Wesentliche nicht! Vergiss nicht, worauf es wirklich ankommt.“ Hubertus ändert sein Leben, verschenkt sein Vermögen, lebt als Einsiedler, studiert Theologie, wird Priester, später Bischof. Hubertus hat zu sich selbst zurückgefunden, hat wieder Achtung vor dem Leben, setzt sich ein für das Miteinander von Menschen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wallfahrt in Walldürn Suche nach Halt und Orientierung Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kurzgeschichtenband veröffentlicht Weihnachtsgeschichten fürs Herz Mehr erfahren

Die Geschichte zeige, so der Pater, dass der, welcher respektlos zu Menschen sei, könne diesen mit Respekt begegnen, könne umdenken. Gott schaue nicht nur zu, er sei immer bei seiner Schöpfung. Eine Begegnung im Innersten ändere die Lebensweise. Wenn man Jesus begegne, öffne man sich ihm, erfahre ganz andere Dimensionen des Lebens, Respekt vor Natur und eine tiefe Begegnung mit Gott.

In den Fürbitten beteten die Gläubigen dafür, dass Gott seinen Geist der Erkenntnis und den Mut zur Umkehr sende, einen Wink zum Guten in jedem Menschen gebe.

Die Bläsergruppe unter der Leitung von Eberhard Geiger spielte das Gloria, Sanctus und Agnus Dei, das „Gebet der Jäger“ und Andachten, schließlich „Großer Gott, wir loben dich“, den Hubertusmarsch sowie abschließend die „Ode an die Freude“. Nach dem Segen sprach der Pater Dankesworte. hpw