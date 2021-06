Hubertus Lotz im Amt bei KJV Hundheim bestätigt

Wertheim/Hundheim. Etwa 50 Mitglieder der der Kreisjägervereinigung Wertheim (KJV) haben sich auf dem Sportplatz des FC Hundheim/Steinbach zur Hauptversammlung getroffen. Kreisjägermeister Hubertus Lotz fasste zusammen, dass in den vergangenen eineinhalb Jahren einige Veranstaltungen ausfallen mussten, darunter die Termine auf dem Schießstand, der Ausflug zur Jagdmesse nach Dortmund oder Auftritte der Jagdhornbläser.

Trotzdem sei der Vorstand nicht untätig gewesen. So habe man sich weiter mit der Problematik der afrikanischen Schweinepest beschäftigt, entsprechende Termine wahrgenommen und Entscheidungen getroffen. Auch dem Thema Kitzrettung habe man sich gewidmet und sich von Experten über den Einsatz von Drohnen beraten lassen. Deshalb wurde entschieden, zeitnah eine Drohne für die KJV anzuschaffen, die dann im nächsten Jahr zum Einsatz kommen soll. Ein weiterer Vorstandsbeschluss war die Verlängerung der Beteiligung am Schießstand in Lauda, die zu den bisherigen Konditionen erfolgen konnte.

Im Anschluss an die Berichte des Kassenwarts und der Kassenprüfer erteilte die Versammlung dem Vorstand die einstimmige Entlastung. Zahlreiche Mitglieder wurden für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Für 25 Jahre: Ernst Rudi Kirchner, Thomas Götz, Dr. Martin Güldner und Nicole Güldner. Für 40 Jahre: Bernhard Junghans, Siegfried Roth, Edmund Engert und Rolf Kreß. Für 50 Jahre: Bruno Stang, Hans-Dieter Heinrich, Paul Pfeiffer und Manfred Walter. Für 60 Jahre: Jürgen Heinrich, Horst Berberich und Lothar Hepp. Für 70 Jahre: Wilfried Grein. Für zehn- beziehungsweise 20-jährige Mitgliedschaft im Jagdhornbläsercorps wurden geehrt: Manfred Klein, Günter Riedel, Wiesmann Eva, Wiesmann Karl und Michael Geiger. Die Verdienstnadel in Bronze des Landesjagdverbands Baden-Württemberg erhielten Diana Jäger, Christian Prokopp und Dominik Metz.

Eine besondere Ehrung wurde Gabi Penka-Schüder zuteil, die nach langjährigem Engagement als Schriftführerin ausschied. Lotz überreichte ihr die Verdienstnadel in Silber des Landesjagdverbands. Weil einige Mitglieder nicht mehr kandidierten, gab es bei den Wahlen des Vorstands Veränderungen. Diana Jäger übernimmt das Amt der Schriftführerin, Ralf Kronmüller den „Lernort Natur“ von Volker Duschner, Michael Krug ersetzt Norbert Köhler als Schießobmann. Anstelle von Rolf Kreß und Wolfgang Haarmann prüfen nun Heiko Busse und Manfred Klein die Kasse. Lotz als Kreisjägermeister und alle übrigen Amtsinhaber wurden in ihren Ämtern bestätigt. kjv

