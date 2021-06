Hubert Kronmüller hört auf

Wertheim/Bestenheid. Der langjährige Stadtteilbeiratsvorsitzende von Bestenheid, Hubert Kronmüller, scheidet Ende des Monats aus dem Gremium aus. Er repräsentierte dort den Männergesangsverein Einigkeit. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sagte am Montag bei der Gemeinderatssitzung, man sei Kronmüller „unheimlich dankbar“ für sein Engagement.

Mitte Juli werde er in der öffentlichen Sitzung des Beirats die Stadtmedaille in Silber erhalten. Bei der Gelegenheit werde man auch das Engagement in gebotenem Rahmen würdigen. Nachfolger von Kronmüller ist sein bisheriger Stellvertreter Thomas Förstel, der von dem Gremium einstimmig vorgeschlagen wurde. Förstel vertritt die Evangelische Kirchengemeinde. Sein Stellvertreter wird Axel Wältz. Der Gemeinderat billigte die Personalien einstimmig. wei