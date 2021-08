Hospizbegleiter in Wertheim: Einen Raum für Geborgenheit schaffen

Wertheim. „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde und sage, dass ich im ambulanten Hospizdienst und der Palliativen Beratung der Malteser arbeite, wird die Mimik meines Gegenübers oft sehr schnell ernst. Meistens kommt der Satz ’Das könnte ich nicht’ vom Gesprächspartner“, erzählt Gabriele Mümpfer.

Dabei kann jeder Erwachsene Hospizbegleiter oder Hospizbegleiterin werden, der sich für die Fragen am Ende des Lebens interessiert und die Haltung weitertragen möchte, in der Sterben, Tod und Trauer als Thema des Lebens vermittelt werden.

Hospizbegleiter haben es sich zur Aufgabe gemacht, einen Ort zu schaffen, der auch für schwerkranke und sterbende Menschen heutzutage nicht selbstverständlich ist: einen Raum der Ruhe und der Geborgenheit. Hospizbegleiter schenken Schutz und Zuwendung, sie wahren Vertraulichkeit, unterliegen der Schweigepflicht, respektieren die Anderen, unabhängig von Religion, Alter und Herkunft, bringen etwas Lebensnormalität in eine Extremsituation und beziehen das Umfeld mit ein. Durch ihre Arbeit entlasten sie Familie und Freunde. Auch nehmen sie ständig an Weiterbildungen teil, erhalten regelmäßig Supervision, wissen sich eingebunden in die Gemeinschaft der Malteser. „Hospizhelfer schenken Zeit und erfahren in dieser Zeit eine Bereicherung. Obschon es sich um eine an sich traurige und endliche Abschiedssituation handelt, wird häufig viel gelacht. Jemand der nicht mehr lange zu leben hat, sieht die Welt anders. Wir können viel von ihm oder ihr lernen“, so Mümpfer.

Derzeit wird wieder ein Kurs angeboten. Das „Celler Modell“ ist für Leitende von Hospiz- und Gemeindegruppen, die Ehrenamtliche zur Mitarbeit in der Begleitung gewinnen und fundiert auf ihr Engagement vorbereiten wollen. Dieses Kursmodell wird Grundlage für den neuen Hospizkurs sein, der am 23. September mit einem „Kennenlernabend“ in Wertheim bei den Maltesern im Haslocher Weg 30 startet. Der Kurs wird am 7. November nach vier Wochenenden, vier Dienstagabenden und einer Praktikumsphase enden. Der Kurs ist kostenfrei.

