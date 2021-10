Horn ehrt treue Mitarbeiter im neuen Bestenheider Firmengebäude

Bestenheid. Eine Reihe verdienter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Horn Wertheim GmbH wurden Bestenheid geehrt. Geschäftsführer Andreas Horn dankte gemeinsam mit der kaufmännischen Leiterin Frau Elke Schwarzer und dem Vertriebsleiter Martin Wohlfarth acht Personen aus der Belegschaft, die zu den Stützen des Unternehmens zählen.

Geehrt wurden: Kerstin Weber (30 Jahre), Frank Steinmetz, Martina Flicker, Anna Epp (25 Jahre) und Frank Heid (20 Jahre). Andreas Horn lobte alle Jubilare für ihr großartiges Engagement und ihre Loyalität bis zu 30 Jahren Unternehmenszugehörigkeit. Besonders freute sich die Leitung über den neuen Ort der Ehrung. Nach planmäßiger Fertigstellung durch lokale Unternehmen konnte im modernen Firmengebäude gratuliert werden. Ein großzügiger Empfangsbereich, sichtbar verbautes Holz sowie wohnliche Sozialräume tragen dort laut Unternehmensmitteilung zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre bei.

Der Neubau führt außerdem die Belegschaft aus Verwaltung, Verkauf, Design und Produktion am Standort in Bestenheid zusammen. Das 1904 gegründete Unternehmen veräußerte das Grundstück des ehemaligen Firmengebäudes in Eichel an einen Bauträger, wie das Unternehmen mitteilt.