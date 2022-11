Hoher Sachschaden bei Unfall

Mondfeld. Durch eine Kollision von zwei Pkw am Sonntagnachmittag bei Wertheim wurde der Reifen eines Audi Q5 abgerissen. Der Fahrer eines Audis A6 war gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße 2310 von Mondfeld in Richtung Freudenberg unterwegs. Nach der Abzweigung nach Boxtal geriet er aus unbekannter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß mit dem Q5 zusammen. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 14 000 Euro und Totalschäden an den Pkw. Die beiden Audi-Fahrer blieben unverletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1