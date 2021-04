Hofgarten ist das diakonische Herz

Die Schwestern des Diakonissen Mutterhauses erlebten mehr als nur einen Neuanfang. Wie sie dies mit der Kraft Gottes meisterten, wurde im Festgottesdienst zu einem besonderen Jahrestag deutlich.

Wertheim. Die ehemalige Oberin des Diakonissenmutterhaus Irmgard Stolz sagte an ihrem 80. Geburtstag: „Mein Glaube an Gott und die Gewissheit, dass er mein Lebensweg in seiner Hand hält, gibt mir in meinem Leben Kraft.“ Diese Wegbegleitung Gottes war auch Thema im Festgottesdienst zum 155. Jahrestag der Gründung des Diakonissen Mutterhaus.

Dieser fand unter Leitung von Schuldekanin Cornelia Wetterich und Pfarrerin Dr. Verena Mätzke am Sonntag in der Stiftskirche statt. Die Festpredigt hielt Dekanin Wibke Klomp. Für die musikalische Umrahmung sorgten Kantorin Katharina Wulzinger und eine Abordnung des Chors der Stiftskirche. Gefeiert wurde der Festgottesdienst am Sonntag Jubilate. Wetterich betonte in ihrer Einführung, dieser stehe für den Jubel und Jucheruf und die Freunde. „An einem Tag, an dem die Natur erwacht, ist es leicht in den Jubel einzustimmen.“ Der Jubilate-Sonntag erinnere die Menschen aber auch an Aufbrüche und Neuanfänge im Leben, selbst wenn etwas zu Ende scheint. Daher freue man sich, den Festtag des Mutterhauses an diesem Jubeltag zu feiern. „Auch in der Geschichte des Mutterhauses hat es immer wieder neue Anfänge gegeben.“ Mätzke sprach ein Gebet zu Psalm 66. Darin heißt es, alle Völker sollen die wunderbare Schöpfung Gottes loben. Sie sagte, die Pandemie mache die Menschen müde, man höre zudem Nachrichten über Tod, Gewalt und Naturkatastrophen. Das mache mutlos. Sie bat Gott, das Herz der Menschen zu berühren und ihnen Zuversicht zu geben. Die Lesung berichtete von Jesus Aussage: „Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben.“

Wechselhafte Geschichte

Die Festpredigt von Klomp ergänzte Wetterich mit Einblicken in die wechselhafte Geschichte des Mutterhauses. Vor 155 Jahren, im Mai 1866 in Frankenstein habe mit der Gründung des Diakonissenmutterhauses eine neue Zeit begonnen, so die Schuldekanin. Man habe junge Frauen aus der Umgebung für die Ausbildung zur Kinderpflegerin gesucht. Sie sollten sich um die vielen Weisen kümmern, die bei einem großen Brand in Frankenstein ihre Eltern verloren hatten.

Es sei ein Wagnis gewesen. Man fragte sich, ob sich genügend Frauen dafür finden und ob die Spenden für die langfristige Finanzierung reichen würden. „Aber der Wille Gutes zu tun und die Gewissheit von Gottes Segen waren ausschlaggebend. So wurde es ein Erfolg.“ Schon bald seien es 100 Schwestern gewesen, die sich auch um die Alten- und Krankenpflege kümmerten. 1946, als Schlesien polnisch wurde, sei das Mutterhaus ausgewiesen worden. „Die Schwestern mussten Arbeit und Heimat verlassen.“ Sie seien in den Zug Richtung Westen gestiegen, ohne zu wissen, wie es weitergeht. „Auf dem Weg zum Bahnhof sangen sie das Lied ,Befiehl du deinen Weg’.“ Klomp sagte in ihrer Predigt, mit diesem Lied seien sie dem Ruf der badischen Landeskirche gefolgt, sich in Wertheim einer neuen Aufgabe zu widmen.

Viele Flüchtlinge seien dort gewesen, die Unterstützung gebraucht hatten, um anzukommen und eine neue Heimat zu finden. Das Lied von Paul Gerhardt, das erstmals 1653 erschien, sei ein Lied, das Kraft und Zuversicht in Zeiten des Umbruchs schenke, ein Lied, das den Horizont öffne, wenn alles um einen herum schwer und traurig ist. Die Schwestern hätten das Lied nicht ohne Grund auf dem Weg zum Bahnhof angestimmt. Sie seien sich unsicher gewesen, wie es sein wird in Wertheim, der kleinen Stadt. Wie die Menschen sie aufnehmen und ob sie es schaffen würden, eine neue Heimat zu finden. Das Lied voller Gottvertrauen habe ihnen deutlich gemacht, sie sind auf diesem Weg ins Ungewisse nicht allein.

Sie hätten gespürt, wie Gott ihr Herz erfüllte. „Sie richteten ihren Blick nach vorne, was auch uns heute guttun kann.“ Sie seien nicht in Trauer und Verlust handlungsunfähig verharrt. „Sie machten sich auf in eine neue Zukunft.“ Gott schenke den Menschen Hoffnung, Zuversicht und Gnade. „Unsere Schwestern haben dies erlebt.“

Durch deren ungeheuren Fleiß und Gottes Hilfe hätten sie nicht nur für sich in Wertheim eine neue Heimat aufgebaut, sondern auch für andere Menschen eine Heimat geschaffen.

Wetterich ging weiter auf die erste Heimat der Diakonissen in Wertheim auf dem Reinhardshof ein. Ab 1952 sei das eigene Mutterhaus im Hofgarten entstanden. Im Laufe der Jahre seien Pfarrhaus, Kindergarten, Kirche, Gästehaus und Seniorenheim dazugekommen. Bis heute hätten sich die Einrichtungen und Träger rund ums Mutterhaus gewandelt.

Im Januar 2019 zogen die drei verbleibenden Schwestern ins ehemalige Pfarrhaus. Der Abriss des alten Mutterhaues im Herbst 2020 sei ein schwerer Anblick gewesen. Er schaffe aber Platz für ein neues Seniorenheim und eine Altenpflegeschule. „Die Diakonische Arbeit der Schwestern geht weiter, wenn auch mit neuen Aufgaben und neuer Trägerschaft.“ Es sei ein neuer Anfang.

Klomp betonte, die Kirchengemeinde sei dankbar für alles, was die Schwestern getan haben. „Der Hofgarten ist das diakonische Herz unserer Kirchengemeinde.“ Man könne von den Schwestern lernen, aus der Liebe Gottes heraus für andere da zu sein. „Neue Gebäude, neue Menschen zeigen neues Leben und Glauben“, sagte sie.

Große Gemeinschaft

In den Fürbitten wurde für alle um Kraft gebeten, die unter der Pandemie leiden, sowie für die Konfirmanden. Für die Schwestern bat die Gemeinde Gott: „Segne ihre Hausgemeinschaft und lasse sie spüren, dass sie Teil einer großen Gemeinschaft sind.“ Sie sollten sich darüber freuen können, was durch ihre Vorabreit nun entstehen könne.