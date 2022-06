„Hoffen, dass endlich was passiert“

Grünenwört. Die letzte Sitzung des Ortschaftsrates lag schon über ein halbes Jahr zurück. Entsprechend viele Themen standen auf der Tagesordnung des Gremiums, das sich erstmals wieder mit Bürgern im Publikum im Mehrzweckgebäude traf. Die bisherigen Versammlungen fanden wegen der Einschränkungen der Pandemie nichtöffentlich statt.

Die dort gefassten Beschlüsse verlas Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf. Es ging um die Zustimmung zu mehreren Baugesuchen, wobei vor allem die Bauvoranfrage zu einem geplanten Mehrfamilienhaus auf dem ehemaligen Anwesen Pflug für Diskussionen sorgte. Der Ortsvorsteher führte aus, dass insgesamt 16 Wohnungen in einem U-förmigen Gebäude von einer Aschaffenburger Firma geplant waren.

Ein Längsriegel der geplanten Bebauung falle allerdings in ein Schutzgebiet für das hundertjährige Hochwasser (HQ100) und sei somit nicht genehmigungsfähig. Das habe man dem Bauwerber mitgeteilt und seitdem habe er sich nicht mehr gerührt. Trotzdem war der Unmut der Anwohner groß, denn sie befürchten mehr Parkplatzsuchverkehr in der Anliegerstraße, selbst wenn nur weniger Wohnungen errichtet werden.

Oberdorf unterrichtete die Bevölkerung, dass der Jagdbogen Grünenwört seit 1. April neu verpachtet wurde. Neben den bisherigen Pächtern Peter Amerian und Elmar Runge ist Volker Herbert hinzugekommen. Alle drei werden bei Wildschäden von der Ortsverwaltung benachrichtigt und man hofft, dass die bisher gute Zusammenarbeit auch in Zukunft fortgeführt wird.

Vorgestellt wurde auch die neue Regelung zur Anmietung des Mehrzweckraumes in der alten Schule. Hier gab es in der Vergangenheit mehrfach Beschwerden wegen ausartender Feiern. Zukünftig müsse jeder Mieter eine Kaution von 250 Euro entrichten.

Miete angehoben

Zusätzlich wurden die Mietgebühren angehoben. Grünenwörter Bürger zahlen zukünftig 100 Euro, Bürger aus dem restlichen Stadtgebiet Wertheims 175 Euro und Ortsfremde 225 Euro pro Tag. So will man das unkontrollierte Feiern eindämmen, erläuterte Thorsten Klein.

Bei den Haushaltsanforderungen für 2023 steht weiterhin die Erneuerung der Straßendecke der Ortsdurchfahrt Lange Straße von der Abzweigung Bergstraße bis zum Friedhof auf der Liste. Diese Forderung ist schon viele Jahre in den Haushaltsanforderungen.“Wir hoffen, es wird jetzt endlich was passieren“, so Ortsvorsteher Oberdorf.

Weiterhin sollen die Sandsteinplatten am Dorfbrunnen erneuert werden und das Brunnenbecken einen neuen, wasserfesten, Anstrich bekommen. Zudem hofft man auf eine Ausbesserung des Viehtriebs, mindestens des groben Wegbelags. Wichtig ist dem Ortschaftsrat auch eine Einhausung der Mülltonnen am Rathaus. Bisher stehen diese in der Garage und besonders im Sommer komme es zu unangenehmen Gerüchen.

Außerdem stehen die energetische Sanierung des Rathauses, inklusive Dachsanierung, und eine weitere Zugangstreppe zum oberen Eingang des Mehrzweckgebäudes errichtet werden.

Offiziell verabschiedet wurde der langjährige Hausmeister des Mehrzweckgebäudes Norbert Altmann. Er war seit der Eröffnung der Kindertagesstätte im Jahr 1989 stets vor Ort und hat sich um alle Belange des Gebäudes gekümmert, lobte Ludwig Oberdorf. Selbst zur aktuellen Sitzung des Ortschaftsrates hatte er noch einmal die Ortsfahne im Saal gehisst.

Für seine herausragenden Leistungen bekam er vom Ortschaftsrat einen Geschenkkorb überreicht. Gleichzeitig stellte Oberdorf mit Peter Frohburg den Nachfolger vor. Er hofft auf eine ebenso gut Zusammenarbeit, wie mit Norbert Altmann, dem es sichtlich schwer fiel, das Amt abzugeben. „Aber man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist“, bedauerte den Rücktritt von der Aufgabe.

Bei den Bürgerfragen ging es nochmals um die Vermietung des Mehrzweckgebäudes. Ein Anwohner bemängelte, dass die Lärmbelästigung in den letzten Jahren sehr zugenommen habe. Auch nach 22 Uhr werde der Lärm nicht geringer, sondern eher stärker. Teilweise werde bis in die Morgenstunden bei offenem Fenster und lauter Musik gefeiert.

Lärmbelästigung

Der Bürger erwartet, dass man bei den Vermietungen vermehrt auf die Nachtruhe hingewiesen wird. Das werde sowieso schon routinemäßig bei Vertragsunterzeichnung vorgenommen, erläuterte Thorsten Klein. Er empfahl bei fortgesetzter Ruhestörung, die Polizei zu rufen. Das müssen jedoch die betroffenen Anwohner selbst übernehmen, dem Ortschaftsrat seien die Hände gebunden.

Ludwig Oberdorf wies nochmals auf das Dorffest am 19. Juni rund um das Sportheim des SC hin. Man habe zusammen mit den örtlichen Vereinen wieder ein buntes Programm zusammengestellt. Thorsten Klein regte an, im kommenden Jahr eventuell das Dorffest an einem Samstag stattfinden zu lassen. Alle Anwesenden sahen darin viele Vorteile, wollen die Diskussion aber im ganzen Ort führen. „Wir sind da offen“, rief Ludwig Oberdorf zur Meinungsbildung auf.